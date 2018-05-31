Borsada İşlem Hacmi Sıralaması
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Garanti Bankası 1.144.254.758
Türk Hava Yolları 865.787.
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Garanti Bankası
|1.144.254.758
|Türk Hava Yolları
|865.787.560
|Sasa Polyester
|661.842.585
|Petkim
|495.200.146
|Kardemir (D)
|456.492.703
|Türk Telekom
|406.468.582
|İpek Doğal Enerji
|314.048.821
|Akbank
|284.033.371
|Halkbank
|278.052.866
|Koza Madencilik
|258.097.649
|Turkcell
|247.342.385
|İş Bankası (C)
|228.529.861
|Tüpraş
|220.110.868
|Koç Holding
|216.497.764
|Ereğli Demir Çelik
|216.332.807
|Emlak Konut GMYO
|146.805.991
|Vakıflar Bankası
|140.934.803
|Koza Altın
|132.229.908
|Yapı ve Kredi Bank.
|121.897.707
|Fenerbahçe Futbol
|117.039.528