Borsada İşlem Hacmi Sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Garanti Bankası 1.144.254.758
Türk Hava Yolları 865.787.

Borsada İşlem Hacmi Sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Garanti Bankası 1.144.254.758
Türk Hava Yolları 865.787.560
Sasa Polyester 661.842.585
Petkim 495.200.146
Kardemir (D) 456.492.703
Türk Telekom 406.468.582
İpek Doğal Enerji 314.048.821
Akbank 284.033.371
Halkbank 278.052.866
Koza Madencilik 258.097.649
Turkcell 247.342.385
İş Bankası (C) 228.529.861
Tüpraş 220.110.868
Koç Holding 216.497.764
Ereğli Demir Çelik 216.332.807
Emlak Konut GMYO 146.805.991
Vakıflar Bankası 140.934.803
Koza Altın 132.229.908
Yapı ve Kredi Bank. 121.897.707
Fenerbahçe Futbol 117.039.528
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Google+ SayfasıPaylaş Instagram SayfasıTakip Et