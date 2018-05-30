Borsada İşlem Hacmi Sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Garanti Bankası 1.225.581.315
Türk Hava Yolları 658.247.

Borsada İşlem Hacmi Sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Garanti Bankası 1.225.581.315
Türk Hava Yolları 658.247.792
Sasa Polyester 612.306.588
Kardemir (D) 453.769.545
Akbank 324.319.603
Petkim 299.183.237
Halkbank 269.615.082
İş Bankası (C) 258.766.853
İpek Doğal Enerji 219.027.960
Koç Holding 197.381.723
Tüpraş 179.540.679
Koza Madencilik 178.885.846
Ereğli Demir Çelik 178.323.795
Turkcell 157.493.793
Koza Altın 155.236.541
Karsan Otomotiv 152.291.365
Fenerbahçe Futbol 124.333.529
Yapı ve Kredi Bank. 123.818.076
Emlak Konut GMYO 120.873.708
Vestel 101.759.007
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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