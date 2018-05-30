Borsada İşlem Hacmi Sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Garanti Bankası 1.225.581.315 Türk Hava Yolları 658.247.792 Sasa Polyester 612.306.588 Kardemir (D) 453.769.545 Akbank 324.319.603 Petkim 299.183.237 Halkbank 269.615.082 İş Bankası (C) 258.766.853 İpek Doğal Enerji 219.027.960 Koç Holding 197.381.723 Tüpraş 179.540.679 Koza Madencilik 178.885.846 Ereğli Demir Çelik 178.323.795 Turkcell 157.493.793 Koza Altın 155.236.541 Karsan Otomotiv 152.291.365 Fenerbahçe Futbol 124.333.529 Yapı ve Kredi Bank. 123.818.076 Emlak Konut GMYO 120.873.708 Vestel 101.759.007

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)