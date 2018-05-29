Borsada İşlem Hacmi Sıralaması
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Garanti Bankası 801.678.721
Türk Hava Yolları 659.356.
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Garanti Bankası
|801.678.721
|Türk Hava Yolları
|659.356.079
|Kardemir (D)
|479.219.826
|Halkbank
|441.932.820
|İpek Doğal Enerji
|439.193.755
|Fenerbahçe Futbol
|360.396.622
|Koza Madencilik
|356.623.935
|Petkim
|276.613.929
|Koza Altın
|242.451.449
|Tüpraş
|179.323.748
|Sasa Polyester
|175.272.124
|Akbank
|173.405.405
|Ereğli Demir Çelik
|155.917.246
|Koç Holding
|155.674.059
|İş Bankası (C)
|137.146.903
|Turkcell
|93.572.654
|Yapı ve Kredi Bank.
|89.271.390
|Pegasus
|83.764.633
|ASELSAN
|81.152.512
|Vestel
|73.569.569