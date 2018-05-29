Borsada İşlem Hacmi Sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Garanti Bankası 801.678.721
Türk Hava Yolları 659.356.

Borsada İşlem Hacmi Sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Garanti Bankası 801.678.721
Türk Hava Yolları 659.356.079
Kardemir (D) 479.219.826
Halkbank 441.932.820
İpek Doğal Enerji 439.193.755
Fenerbahçe Futbol 360.396.622
Koza Madencilik 356.623.935
Petkim 276.613.929
Koza Altın 242.451.449
Tüpraş 179.323.748
Sasa Polyester 175.272.124
Akbank 173.405.405
Ereğli Demir Çelik 155.917.246
Koç Holding 155.674.059
İş Bankası (C) 137.146.903
Turkcell 93.572.654
Yapı ve Kredi Bank. 89.271.390
Pegasus 83.764.633
ASELSAN 81.152.512
Vestel 73.569.569
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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