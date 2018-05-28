Borsada İşlem Hacmi Sıralaması
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları 1.074.684.061
Garanti Bankası 694.363.
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Türk Hava Yolları
|1.074.684.061
|Garanti Bankası
|694.363.963
|Kardemir (D)
|540.440.725
|Petkim
|405.472.105
|Koç Holding
|344.785.928
|Halkbank
|315.889.849
|Koza Madencilik
|298.927.775
|Fenerbahçe Futbol
|247.623.821
|İpek Doğal Enerji
|247.404.648
|Sasa Polyester
|217.312.991
|Koza Altın
|205.020.750
|İş Bankası (C)
|194.294.957
|Akbank
|188.257.484
|Ereğli Demir Çelik
|157.458.076
|Tüpraş
|127.330.581
|Yapı ve Kredi Bank.
|121.847.028
|Turkcell
|99.973.868
|Sabancı Holding
|92.265.278
|ASELSAN
|81.152.512
|Vakıflar Bankası
|78.114.632