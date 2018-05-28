Borsada İşlem Hacmi Sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları 1.074.684.061
Garanti Bankası 694.363.

Borsada İşlem Hacmi Sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları 1.074.684.061
Garanti Bankası 694.363.963
Kardemir (D) 540.440.725
Petkim 405.472.105
Koç Holding 344.785.928
Halkbank 315.889.849
Koza Madencilik 298.927.775
Fenerbahçe Futbol 247.623.821
İpek Doğal Enerji 247.404.648
Sasa Polyester 217.312.991
Koza Altın 205.020.750
İş Bankası (C) 194.294.957
Akbank 188.257.484
Ereğli Demir Çelik 157.458.076
Tüpraş 127.330.581
Yapı ve Kredi Bank. 121.847.028
Turkcell 99.973.868
Sabancı Holding 92.265.278
ASELSAN 81.152.512
Vakıflar Bankası 78.114.632
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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