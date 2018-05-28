Borsada İşlem Hacmi Sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 1.074.684.061 Garanti Bankası 694.363.963 Kardemir (D) 540.440.725 Petkim 405.472.105 Koç Holding 344.785.928 Halkbank 315.889.849 Koza Madencilik 298.927.775 Fenerbahçe Futbol 247.623.821 İpek Doğal Enerji 247.404.648 Sasa Polyester 217.312.991 Koza Altın 205.020.750 İş Bankası (C) 194.294.957 Akbank 188.257.484 Ereğli Demir Çelik 157.458.076 Tüpraş 127.330.581 Yapı ve Kredi Bank. 121.847.028 Turkcell 99.973.868 Sabancı Holding 92.265.278 ASELSAN 81.152.512 Vakıflar Bankası 78.114.632

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)