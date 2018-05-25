Borsada İşlem Hacmi Sıralaması
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları 1.205.087.224
Garanti Bankası 839.567.
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Türk Hava Yolları
|1.205.087.224
|Garanti Bankası
|839.567.050
|Kardemir (D)
|648.430.416
|Petkim
|394.127.219
|Koza Altın
|315.606.836
|Koza Madencilik
|315.419.859
|Halkbank
|291.413.328
|Akbank
|266.989.150
|İpek Doğal Enerji
|243.188.274
|Sasa Polyester
|196.759.572
|Tüpraş
|160.569.789
|Ereğli Demir Çelik
|159.630.962
|Turkcell
|150.856.140
|Koç Holding
|137.949.148
|İş Bankası (C)
|128.626.353
|Yapı ve Kredi Bank.
|126.602.177
|Emlak Konut GMYO
|110.509.008
|Sabancı Holding
|94.684.133
|Vakıflar Bankası
|85.230.251
|ASELSAN
|81.152.512