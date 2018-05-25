Borsada İşlem Hacmi Sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları 1.205.087.224
Garanti Bankası 839.567.

Borsada İşlem Hacmi Sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları 1.205.087.224
Garanti Bankası 839.567.050
Kardemir (D) 648.430.416
Petkim 394.127.219
Koza Altın 315.606.836
Koza Madencilik 315.419.859
Halkbank 291.413.328
Akbank 266.989.150
İpek Doğal Enerji 243.188.274
Sasa Polyester 196.759.572
Tüpraş 160.569.789
Ereğli Demir Çelik 159.630.962
Turkcell 150.856.140
Koç Holding 137.949.148
İş Bankası (C) 128.626.353
Yapı ve Kredi Bank. 126.602.177
Emlak Konut GMYO 110.509.008
Sabancı Holding 94.684.133
Vakıflar Bankası 85.230.251
ASELSAN 81.152.512
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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