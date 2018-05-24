Borsada İşlem Hacmi Sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Garanti Bankası 1.300.944.278 Türk Hava Yolları 882.281.061 Kardemir (D) 696.540.872 Halkbank 636.971.186 Koza Madencilik 584.365.280 Akbank 372.686.733 Petkim 352.315.401 Koza Altın 347.336.742 İpek Doğal Enerji 284.274.381 Sasa Polyester 185.839.903 İş Bankası (C) 154.642.360 Koç Holding 142.751.444 Yapı ve Kredi Bank. 131.550.096 Emlak Konut GMYO 120.354.727 Ereğli Demir Çelik 118.480.807 Tüpraş 115.836.309 Vakıflar Bankası 114.247.203 Sabancı Holding 108.772.256 Flap Kongre Toplantı Hiz. 100.653.090 Turkcell 94.309.294

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)