Borsada İşlem Hacmi Sıralaması
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Garanti Bankası 1.300.944.278
Türk Hava Yolları 882.281.
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Garanti Bankası
|1.300.944.278
|Türk Hava Yolları
|882.281.061
|Kardemir (D)
|696.540.872
|Halkbank
|636.971.186
|Koza Madencilik
|584.365.280
|Akbank
|372.686.733
|Petkim
|352.315.401
|Koza Altın
|347.336.742
|İpek Doğal Enerji
|284.274.381
|Sasa Polyester
|185.839.903
|İş Bankası (C)
|154.642.360
|Koç Holding
|142.751.444
|Yapı ve Kredi Bank.
|131.550.096
|Emlak Konut GMYO
|120.354.727
|Ereğli Demir Çelik
|118.480.807
|Tüpraş
|115.836.309
|Vakıflar Bankası
|114.247.203
|Sabancı Holding
|108.772.256
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|100.653.090
|Turkcell
|94.309.294