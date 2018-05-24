Borsada İşlem Hacmi Sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Garanti Bankası 1.300.944.278
Türk Hava Yolları 882.281.

Borsada İşlem Hacmi Sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Garanti Bankası 1.300.944.278
Türk Hava Yolları 882.281.061
Kardemir (D) 696.540.872
Halkbank 636.971.186
Koza Madencilik 584.365.280
Akbank 372.686.733
Petkim 352.315.401
Koza Altın 347.336.742
İpek Doğal Enerji 284.274.381
Sasa Polyester 185.839.903
İş Bankası (C) 154.642.360
Koç Holding 142.751.444
Yapı ve Kredi Bank. 131.550.096
Emlak Konut GMYO 120.354.727
Ereğli Demir Çelik 118.480.807
Tüpraş 115.836.309
Vakıflar Bankası 114.247.203
Sabancı Holding 108.772.256
Flap Kongre Toplantı Hiz. 100.653.090
Turkcell 94.309.294
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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