Borsada İşlem Hacmi Sıralaması
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Garanti Bankası 1.207.477.464
Halkbank 754.106.085
Türk Hava Yolları 642.
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Garanti Bankası
|1.207.477.464
|Halkbank
|754.106.085
|Türk Hava Yolları
|642.015.547
|Kardemir (D)
|555.296.916
|Petkim
|347.014.061
|Akbank
|294.810.059
|Koza Madencilik
|253.509.652
|Koza Altın
|252.905.225
|Turkcell
|207.458.506
|Sasa Polyester
|194.900.844
|İş Bankası (C)
|193.251.431
|Vakıflar Bankası
|160.501.617
|Tüpraş
|158.648.323
|Ereğli Demir Çelik
|148.373.212
|Emlak Konut GMYO
|124.640.249
|Koç Holding
|102.413.142
|İpek Doğal Enerji
|100.110.694
|Bim Mağazalar
|97.431.561
|Yapı ve Kredi Bank.
|93.829.323
|Sabancı Holding
|86.596.529