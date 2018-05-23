Borsada İşlem Hacmi Sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Garanti Bankası 1.207.477.464
Halkbank 754.106.085
Türk Hava Yolları 642.

Borsada İşlem Hacmi Sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Garanti Bankası 1.207.477.464
Halkbank 754.106.085
Türk Hava Yolları 642.015.547
Kardemir (D) 555.296.916
Petkim 347.014.061
Akbank 294.810.059
Koza Madencilik 253.509.652
Koza Altın 252.905.225
Turkcell 207.458.506
Sasa Polyester 194.900.844
İş Bankası (C) 193.251.431
Vakıflar Bankası 160.501.617
Tüpraş 158.648.323
Ereğli Demir Çelik 148.373.212
Emlak Konut GMYO 124.640.249
Koç Holding 102.413.142
İpek Doğal Enerji 100.110.694
Bim Mağazalar 97.431.561
Yapı ve Kredi Bank. 93.829.323
Sabancı Holding 86.596.529
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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