Borsada İşlem Hacmi Sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Garanti Bankası 1.207.477.464 Halkbank 754.106.085 Türk Hava Yolları 642.015.547 Kardemir (D) 555.296.916 Petkim 347.014.061 Akbank 294.810.059 Koza Madencilik 253.509.652 Koza Altın 252.905.225 Turkcell 207.458.506 Sasa Polyester 194.900.844 İş Bankası (C) 193.251.431 Vakıflar Bankası 160.501.617 Tüpraş 158.648.323 Ereğli Demir Çelik 148.373.212 Emlak Konut GMYO 124.640.249 Koç Holding 102.413.142 İpek Doğal Enerji 100.110.694 Bim Mağazalar 97.431.561 Yapı ve Kredi Bank. 93.829.323 Sabancı Holding 86.596.529

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)