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Borsada İşlem Hacmi Sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Garanti Bankası 1.029.121.753
Türk Hava Yolları 665.442.

Borsada İşlem Hacmi Sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Garanti Bankası 1.029.121.753
Türk Hava Yolları 665.442.471
Kardemir (D) 647.190.436
Halkbank 568.441.026
Akbank 278.378.339
Petkim 266.093.036
Koza Altın 202.334.059
Sasa Polyester 188.960.586
Emlak Konut GMYO 158.896.432
İş Bankası (C) 151.044.831
Tüpraş 146.956.488
Türk Telekom 143.854.298
Koza Madencilik 140.224.302
Turkcell 120.619.061
Yapı ve Kredi Bank. 113.175.715
İpek Doğal Enerji 112.110.735
Ereğli Demir Çelik 109.659.887
Koç Holding 103.978.592
Sabancı Holding 92.121.066
Global Yat. Holding 88.927.761
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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