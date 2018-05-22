Borsada İşlem Hacmi Sıralaması
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Garanti Bankası 1.029.121.753
Türk Hava Yolları 665.442.
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Garanti Bankası
|1.029.121.753
|Türk Hava Yolları
|665.442.471
|Kardemir (D)
|647.190.436
|Halkbank
|568.441.026
|Akbank
|278.378.339
|Petkim
|266.093.036
|Koza Altın
|202.334.059
|Sasa Polyester
|188.960.586
|Emlak Konut GMYO
|158.896.432
|İş Bankası (C)
|151.044.831
|Tüpraş
|146.956.488
|Türk Telekom
|143.854.298
|Koza Madencilik
|140.224.302
|Turkcell
|120.619.061
|Yapı ve Kredi Bank.
|113.175.715
|İpek Doğal Enerji
|112.110.735
|Ereğli Demir Çelik
|109.659.887
|Koç Holding
|103.978.592
|Sabancı Holding
|92.121.066
|Global Yat. Holding
|88.927.761