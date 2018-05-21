Borsada İşlem Hacmi Sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 751.716.688 Kardemir (D) 627.706.336 Garanti Bankası 584.984.829 Halkbank 314.518.762 Sasa Polyester 313.199.196 Koza Madencilik 309.129.324 Koza Altın 256.962.958 Petkim 210.629.702 Akbank 170.224.561 İş Bankası (C) 151.778.871 İpek Doğal Enerji 137.145.790 ASELSAN 123.156.865 Tüpraş 118.894.297 Koç Holding 97.700.363 Ereğli Demir Çelik 91.264.753 Emlak Konut GMYO 83.022.704 Turkcell 78.364.414 Sabancı Holding 74.842.141 Galatasaray Sportif 69.332.139 Bim Mağazalar 62.147.071

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)