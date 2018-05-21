Borsada İşlem Hacmi Sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları 751.716.688
Kardemir (D) 627.706.

Borsada İşlem Hacmi Sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları 751.716.688
Kardemir (D) 627.706.336
Garanti Bankası 584.984.829
Halkbank 314.518.762
Sasa Polyester 313.199.196
Koza Madencilik 309.129.324
Koza Altın 256.962.958
Petkim 210.629.702
Akbank 170.224.561
İş Bankası (C) 151.778.871
İpek Doğal Enerji 137.145.790
ASELSAN 123.156.865
Tüpraş 118.894.297
Koç Holding 97.700.363
Ereğli Demir Çelik 91.264.753
Emlak Konut GMYO 83.022.704
Turkcell 78.364.414
Sabancı Holding 74.842.141
Galatasaray Sportif 69.332.139
Bim Mağazalar 62.147.071
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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