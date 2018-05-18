Borsada İşlem Hacmi Sıralaması
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Kardemir (D) 573.669.703
Garanti Bankası 379.193.527
Halkbank 354.821.
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Kardemir (D)
|573.669.703
|Garanti Bankası
|379.193.527
|Halkbank
|354.821.224
|Sasa Polyester
|326.276.520
|Türk Hava Yolları
|300.388.091
|Petkim
|299.161.992
|ASELSAN
|237.566.897
|Koza Altın
|210.117.138
|İş Bankası (C)
|173.308.334
|Emlak Konut GMYO
|160.829.417
|Koç Holding
|154.747.233
|Akbank
|129.807.792
|Koza Madencilik
|128.699.426
|Turkcell
|109.809.103
|Ereğli Demir Çelik
|105.633.408
|Tüpraş
|97.999.347
|Sabancı Holding
|65.980.537
|Galatasaray Sportif
|64.067.045
|Yapı ve Kredi Bank.
|55.184.921
|Vakıflar Bankası
|50.597.383