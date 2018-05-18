Borsada İşlem Hacmi Sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Kardemir (D) 573.669.703
Garanti Bankası 379.193.527
Halkbank 354.821.

Borsada İşlem Hacmi Sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Kardemir (D) 573.669.703
Garanti Bankası 379.193.527
Halkbank 354.821.224
Sasa Polyester 326.276.520
Türk Hava Yolları 300.388.091
Petkim 299.161.992
ASELSAN 237.566.897
Koza Altın 210.117.138
İş Bankası (C) 173.308.334
Emlak Konut GMYO 160.829.417
Koç Holding 154.747.233
Akbank 129.807.792
Koza Madencilik 128.699.426
Turkcell 109.809.103
Ereğli Demir Çelik 105.633.408
Tüpraş 97.999.347
Sabancı Holding 65.980.537
Galatasaray Sportif 64.067.045
Yapı ve Kredi Bank. 55.184.921
Vakıflar Bankası 50.597.383
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Google+ SayfasıPaylaş Instagram SayfasıTakip Et