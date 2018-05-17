Borsada İşlem Hacmi Sıralaması
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Halkbank 1.045.993.109
Koza Altın 570.357.976
Türk Hava Yolları 501.297.
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Halkbank
|1.045.993.109
|Koza Altın
|570.357.976
|Türk Hava Yolları
|501.297.514
|Garanti Bankası
|492.998.712
|Koza Madencilik
|408.575.047
|Kardemir (D)
|376.512.530
|ASELSAN
|330.238.037
|Petkim
|225.588.307
|Koç Holding
|162.995.409
|Sasa Polyester
|158.137.424
|Tüpraş
|126.450.133
|Akbank
|119.279.532
|Ereğli Demir Çelik
|115.008.621
|Galatasaray Sportif
|87.833.661
|Vakıflar Bankası
|84.832.253
|İpek Doğal Enerji
|83.199.140
|İş Bankası (C)
|82.889.485
|Emlak Konut GMYO
|78.887.526
|Turkcell
|74.527.105
|Vestel
|72.211.860