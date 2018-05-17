Borsada İşlem Hacmi Sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Halkbank 1.045.993.109
Koza Altın 570.357.976
Türk Hava Yolları 501.297.

Borsada İşlem Hacmi Sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Halkbank 1.045.993.109
Koza Altın 570.357.976
Türk Hava Yolları 501.297.514
Garanti Bankası 492.998.712
Koza Madencilik 408.575.047
Kardemir (D) 376.512.530
ASELSAN 330.238.037
Petkim 225.588.307
Koç Holding 162.995.409
Sasa Polyester 158.137.424
Tüpraş 126.450.133
Akbank 119.279.532
Ereğli Demir Çelik 115.008.621
Galatasaray Sportif 87.833.661
Vakıflar Bankası 84.832.253
İpek Doğal Enerji 83.199.140
İş Bankası (C) 82.889.485
Emlak Konut GMYO 78.887.526
Turkcell 74.527.105
Vestel 72.211.860
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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