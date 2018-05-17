Borsada İşlem Hacmi Sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Halkbank 1.045.993.109 Koza Altın 570.357.976 Türk Hava Yolları 501.297.514 Garanti Bankası 492.998.712 Koza Madencilik 408.575.047 Kardemir (D) 376.512.530 ASELSAN 330.238.037 Petkim 225.588.307 Koç Holding 162.995.409 Sasa Polyester 158.137.424 Tüpraş 126.450.133 Akbank 119.279.532 Ereğli Demir Çelik 115.008.621 Galatasaray Sportif 87.833.661 Vakıflar Bankası 84.832.253 İpek Doğal Enerji 83.199.140 İş Bankası (C) 82.889.485 Emlak Konut GMYO 78.887.526 Turkcell 74.527.105 Vestel 72.211.860

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)