Borsada İşlem Hacmi Sıralaması
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Garanti Bankası 862.433.801
Petkim 752.339.557
Türk Hava Yolları 589.836.
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Garanti Bankası
|862.433.801
|Petkim
|752.339.557
|Türk Hava Yolları
|589.836.705
|Halkbank
|576.447.561
|Kardemir (D)
|547.682.302
|Akbank
|302.908.583
|İş Bankası (C)
|301.791.571
|Sasa Polyester
|223.245.696
|Koza Altın
|187.126.783
|Tüpraş
|168.751.642
|Ereğli Demir Çelik
|161.682.628
|Koza Madencilik
|151.784.534
|Turkcell
|150.303.221
|Emlak Konut GMYO
|137.119.211
|Koç Holding
|131.847.617
|ASELSAN
|131.110.775
|Yapı ve Kredi Bank.
|110.827.420
|Bim Mağazalar
|105.129.101
|Vakıflar Bankası
|100.680.528
|Sabancı Holding
|78.276.559