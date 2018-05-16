Borsada İşlem Hacmi Sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Garanti Bankası 862.433.801 Petkim 752.339.557 Türk Hava Yolları 589.836.705 Halkbank 576.447.561 Kardemir (D) 547.682.302 Akbank 302.908.583 İş Bankası (C) 301.791.571 Sasa Polyester 223.245.696 Koza Altın 187.126.783 Tüpraş 168.751.642 Ereğli Demir Çelik 161.682.628 Koza Madencilik 151.784.534 Turkcell 150.303.221 Emlak Konut GMYO 137.119.211 Koç Holding 131.847.617 ASELSAN 131.110.775 Yapı ve Kredi Bank. 110.827.420 Bim Mağazalar 105.129.101 Vakıflar Bankası 100.680.528 Sabancı Holding 78.276.559

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)