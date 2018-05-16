Borsada İşlem Hacmi Sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Garanti Bankası 862.433.801
Petkim 752.339.557
Türk Hava Yolları 589.836.

Borsada İşlem Hacmi Sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Garanti Bankası 862.433.801
Petkim 752.339.557
Türk Hava Yolları 589.836.705
Halkbank 576.447.561
Kardemir (D) 547.682.302
Akbank 302.908.583
İş Bankası (C) 301.791.571
Sasa Polyester 223.245.696
Koza Altın 187.126.783
Tüpraş 168.751.642
Ereğli Demir Çelik 161.682.628
Koza Madencilik 151.784.534
Turkcell 150.303.221
Emlak Konut GMYO 137.119.211
Koç Holding 131.847.617
ASELSAN 131.110.775
Yapı ve Kredi Bank. 110.827.420
Bim Mağazalar 105.129.101
Vakıflar Bankası 100.680.528
Sabancı Holding 78.276.559
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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