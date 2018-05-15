Borsada İşlem Hacmi Sıralaması
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Garanti Bankası 879.018.475
Halkbank 783.533.317
Kardemir (D) 697.052.
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Garanti Bankası
|879.018.475
|Halkbank
|783.533.317
|Kardemir (D)
|697.052.068
|Türk Hava Yolları
|594.252.161
|Koza Madencilik
|409.266.190
|Sasa Polyester
|342.886.131
|Koza Altın
|326.870.544
|Petkim
|245.967.806
|Tüpraş
|210.093.518
|Akbank
|193.401.691
|Ereğli Demir Çelik
|189.093.124
|Emlak Konut GMYO
|179.345.012
|ASELSAN
|164.734.801
|İş Bankası (C)
|124.895.571
|İpek Doğal Enerji
|117.040.113
|Turkcell
|109.783.967
|Bim Mağazalar
|88.871.850
|Koç Holding
|76.803.629
|Yapı ve Kredi Bank.
|74.892.242
|Vakıflar Bankası
|68.156.371