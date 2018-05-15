Borsada İşlem Hacmi Sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Garanti Bankası 879.018.475
Halkbank 783.533.317
Kardemir (D) 697.052.

Borsada İşlem Hacmi Sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Garanti Bankası 879.018.475
Halkbank 783.533.317
Kardemir (D) 697.052.068
Türk Hava Yolları 594.252.161
Koza Madencilik 409.266.190
Sasa Polyester 342.886.131
Koza Altın 326.870.544
Petkim 245.967.806
Tüpraş 210.093.518
Akbank 193.401.691
Ereğli Demir Çelik 189.093.124
Emlak Konut GMYO 179.345.012
ASELSAN 164.734.801
İş Bankası (C) 124.895.571
İpek Doğal Enerji 117.040.113
Turkcell 109.783.967
Bim Mağazalar 88.871.850
Koç Holding 76.803.629
Yapı ve Kredi Bank. 74.892.242
Vakıflar Bankası 68.156.371
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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