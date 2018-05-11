Borsada İşlem Hacmi Sıralaması
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Kardemir (D) 903.440.057
Garanti Bankası 682.260.
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Kardemir (D)
|903.440.057
|Garanti Bankası
|682.260.381
|Türk Hava Yolları
|567.487.920
|Sasa Polyester
|312.621.141
|Petkim
|281.564.231
|Tüpraş
|265.967.911
|T. Halk Bankası
|251.781.569
|Akbank
|202.050.997
|Galatasaray Sportif
|195.372.461
|Ereğli Demir Çelik
|175.964.454
|İş Bankası (C)
|148.189.973
|Koza Altın
|142.198.115
|Turkcell
|91.034.397
|Aselsan
|85.564.650
|Emlak Konut GMYO
|84.045.461
|Bim Mağazalar
|80.567.091
|Koç Holding
|76.440.150
|Yapı ve Kredi Bank.
|66.278.098
|Global Yat. Holding
|62.485.337
|Zorlu Enerji
|53.570.677
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)