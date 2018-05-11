Borsada İşlem Hacmi Sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Kardemir (D) 903.440.057
Garanti Bankası 682.260.

Borsada İşlem Hacmi Sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Kardemir (D) 903.440.057
Garanti Bankası 682.260.381
Türk Hava Yolları 567.487.920
Sasa Polyester 312.621.141
Petkim 281.564.231
Tüpraş 265.967.911
T. Halk Bankası 251.781.569
Akbank 202.050.997
Galatasaray Sportif 195.372.461
Ereğli Demir Çelik 175.964.454
İş Bankası (C) 148.189.973
Koza Altın 142.198.115
Turkcell 91.034.397
Aselsan 85.564.650
Emlak Konut GMYO 84.045.461
Bim Mağazalar 80.567.091
Koç Holding 76.440.150
Yapı ve Kredi Bank. 66.278.098
Global Yat. Holding 62.485.337
Zorlu Enerji 53.570.677

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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