Borsada İşlem Hacmi Sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Kardemir (D) 903.440.057 Garanti Bankası 682.260.381 Türk Hava Yolları 567.487.920 Sasa Polyester 312.621.141 Petkim 281.564.231 Tüpraş 265.967.911 T. Halk Bankası 251.781.569 Akbank 202.050.997 Galatasaray Sportif 195.372.461 Ereğli Demir Çelik 175.964.454 İş Bankası (C) 148.189.973 Koza Altın 142.198.115 Turkcell 91.034.397 Aselsan 85.564.650 Emlak Konut GMYO 84.045.461 Bim Mağazalar 80.567.091 Koç Holding 76.440.150 Yapı ve Kredi Bank. 66.278.098 Global Yat. Holding 62.485.337 Zorlu Enerji 53.570.677

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)