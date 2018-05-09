Borsada İşlem Hacmi Sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları 1.029.983.055
Garanti Bankası 862.583.

Borsada İşlem Hacmi Sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları 1.029.983.055
Garanti Bankası 862.583.174
Kardemir (D) 741.088.074
Halkbank 427.108.487
Akbank 313.687.486
Koza Altın 283.971.914
Petkim 279.687.093
Sasa Polyester 190.350.153
Tüpraş 181.925.742
ASELSAN 172.888.072
Ereğli Demir Çelik 156.075.885
Koç Holding 143.268.289
Koza Madencilik 140.393.467
İş Bankası (C) 140.103.882
Emlak Konut GMYO 134.924.277
Turkcell 121.109.811
Galatasaray Sportif 106.988.880
Sabancı Holding 101.154.707
Bim Mağazalar 99.339.032
Yapı ve Kredi Bank. 88.051.639
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Google+ SayfasıPaylaş