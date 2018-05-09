Borsada İşlem Hacmi Sıralaması
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları 1.029.983.055
Garanti Bankası 862.583.
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Türk Hava Yolları
|1.029.983.055
|Garanti Bankası
|862.583.174
|Kardemir (D)
|741.088.074
|Halkbank
|427.108.487
|Akbank
|313.687.486
|Koza Altın
|283.971.914
|Petkim
|279.687.093
|Sasa Polyester
|190.350.153
|Tüpraş
|181.925.742
|ASELSAN
|172.888.072
|Ereğli Demir Çelik
|156.075.885
|Koç Holding
|143.268.289
|Koza Madencilik
|140.393.467
|İş Bankası (C)
|140.103.882
|Emlak Konut GMYO
|134.924.277
|Turkcell
|121.109.811
|Galatasaray Sportif
|106.988.880
|Sabancı Holding
|101.154.707
|Bim Mağazalar
|99.339.032
|Yapı ve Kredi Bank.
|88.051.639