Borsada İşlem Hacmi Sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 1.029.983.055 Garanti Bankası 862.583.174 Kardemir (D) 741.088.074 Halkbank 427.108.487 Akbank 313.687.486 Koza Altın 283.971.914 Petkim 279.687.093 Sasa Polyester 190.350.153 Tüpraş 181.925.742 ASELSAN 172.888.072 Ereğli Demir Çelik 156.075.885 Koç Holding 143.268.289 Koza Madencilik 140.393.467 İş Bankası (C) 140.103.882 Emlak Konut GMYO 134.924.277 Turkcell 121.109.811 Galatasaray Sportif 106.988.880 Sabancı Holding 101.154.707 Bim Mağazalar 99.339.032 Yapı ve Kredi Bank. 88.051.639

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)