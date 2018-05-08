Borsada İşlem Hacmi Sıralaması
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Kardemir (D) 904.893.390
Garanti Bankası 829.491.
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Kardemir (D)
|904.893.390
|Garanti Bankası
|829.491.286
|Türk Hava Yolları
|740.923.637
|Halkbank
|479.364.644
|Koza Altın
|272.528.866
|Petkim
|267.413.756
|Ereğli Demir Çelik
|237.004.915
|Sasa Polyester
|196.508.441
|Akbank
|188.450.385
|Koç Holding
|176.569.017
|Emlak Konut GMYO
|150.926.342
|Tüpraş
|143.139.561
|Yapı ve Kredi Bank.
|129.470.573
|İş Bankası (C)
|126.491.863
|Galatasaray Sportif
|117.358.709
|ASELSAN
|112.298.245
|Sabancı Holding
|110.281.779
|Turkcell
|102.066.888
|Koza Madencilik
|91.838.568
|Karsan Otomotiv
|79.776.202