Borsada İşlem Hacmi Sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Kardemir (D) 904.893.390 Garanti Bankası 829.491.286 Türk Hava Yolları 740.923.637 Halkbank 479.364.644 Koza Altın 272.528.866 Petkim 267.413.756 Ereğli Demir Çelik 237.004.915 Sasa Polyester 196.508.441 Akbank 188.450.385 Koç Holding 176.569.017 Emlak Konut GMYO 150.926.342 Tüpraş 143.139.561 Yapı ve Kredi Bank. 129.470.573 İş Bankası (C) 126.491.863 Galatasaray Sportif 117.358.709 ASELSAN 112.298.245 Sabancı Holding 110.281.779 Turkcell 102.066.888 Koza Madencilik 91.838.568 Karsan Otomotiv 79.776.202

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)