Borsada İşlem Hacmi Sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Kardemir (D) 904.893.390
Garanti Bankası 829.491.

Borsada İşlem Hacmi Sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Kardemir (D) 904.893.390
Garanti Bankası 829.491.286
Türk Hava Yolları 740.923.637
Halkbank 479.364.644
Koza Altın 272.528.866
Petkim 267.413.756
Ereğli Demir Çelik 237.004.915
Sasa Polyester 196.508.441
Akbank 188.450.385
Koç Holding 176.569.017
Emlak Konut GMYO 150.926.342
Tüpraş 143.139.561
Yapı ve Kredi Bank. 129.470.573
İş Bankası (C) 126.491.863
Galatasaray Sportif 117.358.709
ASELSAN 112.298.245
Sabancı Holding 110.281.779
Turkcell 102.066.888
Koza Madencilik 91.838.568
Karsan Otomotiv 79.776.202
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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