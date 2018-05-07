Borsada İşlem Hacmi Sıralaması
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları 752.261.344
Garanti Bankası 535.293.
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Türk Hava Yolları
|752.261.344
|Garanti Bankası
|535.293.970
|Kardemir (D)
|377.578.702
|Halkbank
|346.199.646
|Koza Altın
|303.878.144
|Petkim
|214.324.176
|Galatasaray Sportif
|159.584.698
|Ereğli Demir Çelik
|138.923.854
|Akbank
|132.436.709
|Turkcell
|121.163.572
|Koç Holding
|119.375.234
|Emlak Konut GMYO
|109.400.848
|Sasa Polyester
|95.766.482
|Tüpraş
|91.995.399
|İş Bankası (C)
|83.072.931
|Global Yat. Holding
|70.685.822
|Yapı ve Kredi Bank.
|68.698.785
|Sabancı Holding
|67.831.416
|ASELSAN
|66.441.116
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|64.689.882