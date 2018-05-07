Borsada İşlem Hacmi Sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları 752.261.344
Garanti Bankası 535.293.

Borsada İşlem Hacmi Sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları 752.261.344
Garanti Bankası 535.293.970
Kardemir (D) 377.578.702
Halkbank 346.199.646
Koza Altın 303.878.144
Petkim 214.324.176
Galatasaray Sportif 159.584.698
Ereğli Demir Çelik 138.923.854
Akbank 132.436.709
Turkcell 121.163.572
Koç Holding 119.375.234
Emlak Konut GMYO 109.400.848
Sasa Polyester 95.766.482
Tüpraş 91.995.399
İş Bankası (C) 83.072.931
Global Yat. Holding 70.685.822
Yapı ve Kredi Bank. 68.698.785
Sabancı Holding 67.831.416
ASELSAN 66.441.116
Flap Kongre Toplantı Hiz. 64.689.882
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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