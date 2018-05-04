Borsada İşlem Hacmi Sıralaması
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Garanti Bankası 1.169.243.452
Türk Hava Yolları 1.029.180.311
Petkim 572.
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Garanti Bankası
|1.169.243.452
|Türk Hava Yolları
|1.029.180.311
|Petkim
|572.531.759
|Kardemir (D)
|499.781.677
|T. Halk Bankası
|413.201.922
|Koza Altın
|223.710.805
|Akbank
|222.768.149
|Turkcell
|194.577.973
|Ereğli Demir Çelik
|179.692.924
|Yapı ve Kredi Bank.
|172.130.960
|Tüpraş
|171.840.529
|İş Bankası (C)
|163.848.910
|Galatasaray Sportif
|155.966.019
|Emlak Konut GMYO
|137.386.852
|Sasa Polyester
|131.841.577
|Koç Holding
|123.167.769
|Aselsan
|104.743.977
|Koza Madencilik
|92.872.322
|Sabancı Holding
|80.289.734
|Doğan Holding
|71.272.893
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)