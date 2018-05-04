Borsada İşlem Hacmi Sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Garanti Bankası 1.169.243.452 Türk Hava Yolları 1.029.180.311 Petkim 572.531.759 Kardemir (D) 499.781.677 T. Halk Bankası 413.201.922 Koza Altın 223.710.805 Akbank 222.768.149 Turkcell 194.577.973 Ereğli Demir Çelik 179.692.924 Yapı ve Kredi Bank. 172.130.960 Tüpraş 171.840.529 İş Bankası (C) 163.848.910 Galatasaray Sportif 155.966.019 Emlak Konut GMYO 137.386.852 Sasa Polyester 131.841.577 Koç Holding 123.167.769 Aselsan 104.743.977 Koza Madencilik 92.872.322 Sabancı Holding 80.289.734 Doğan Holding 71.272.893

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)