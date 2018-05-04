Borsada İşlem Hacmi Sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Garanti Bankası 1.169.243.452
Türk Hava Yolları 1.029.180.311
Petkim 572.

Borsada İşlem Hacmi Sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Garanti Bankası 1.169.243.452
Türk Hava Yolları 1.029.180.311
Petkim 572.531.759
Kardemir (D) 499.781.677
T. Halk Bankası 413.201.922
Koza Altın 223.710.805
Akbank 222.768.149
Turkcell 194.577.973
Ereğli Demir Çelik 179.692.924
Yapı ve Kredi Bank. 172.130.960
Tüpraş 171.840.529
İş Bankası (C) 163.848.910
Galatasaray Sportif 155.966.019
Emlak Konut GMYO 137.386.852
Sasa Polyester 131.841.577
Koç Holding 123.167.769
Aselsan 104.743.977
Koza Madencilik 92.872.322
Sabancı Holding 80.289.734
Doğan Holding 71.272.893

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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