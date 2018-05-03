Borsada İşlem Hacmi Sıralaması
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Garanti Bankası 827.322.772
Türk Hava Yolları 768.280.
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Garanti Bankası
|827.322.772
|Türk Hava Yolları
|768.280.100
|Kardemir (D)
|746.205.937
|T. Halk Bankası
|615.706.904
|Akbank
|282.050.147
|Koza Altın
|280.496.845
|İş Bankası (C)
|227.597.665
|Koza Madencilik
|206.011.430
|Ereğli Demir Çelik
|200.338.186
|Emlak Konut GMYO
|189.839.658
|Yapı ve Kredi Bank.
|186.209.006
|Turkcell
|147.690.051
|Petkim
|133.201.428
|Tüpraş
|132.902.196
|Ayen Enerji
|113.500.130
|Koç Holding
|102.828.269
|Sasa Polyester
|100.756.655
|Aselsan
|97.044.798
|Sabancı Holding
|78.733.720
|Enerjisa Enerji
|78.296.106