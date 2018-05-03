Borsada İşlem Hacmi Sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Garanti Bankası 827.322.772 Türk Hava Yolları 768.280.100 Kardemir (D) 746.205.937 T. Halk Bankası 615.706.904 Akbank 282.050.147 Koza Altın 280.496.845 İş Bankası (C) 227.597.665 Koza Madencilik 206.011.430 Ereğli Demir Çelik 200.338.186 Emlak Konut GMYO 189.839.658 Yapı ve Kredi Bank. 186.209.006 Turkcell 147.690.051 Petkim 133.201.428 Tüpraş 132.902.196 Ayen Enerji 113.500.130 Koç Holding 102.828.269 Sasa Polyester 100.756.655 Aselsan 97.044.798 Sabancı Holding 78.733.720 Enerjisa Enerji 78.296.106

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)