Borsada İşlem Hacmi Sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Garanti Bankası 827.322.772
Türk Hava Yolları 768.280.

Borsada İşlem Hacmi Sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Garanti Bankası 827.322.772
Türk Hava Yolları 768.280.100
Kardemir (D) 746.205.937
T. Halk Bankası 615.706.904
Akbank 282.050.147
Koza Altın 280.496.845
İş Bankası (C) 227.597.665
Koza Madencilik 206.011.430
Ereğli Demir Çelik 200.338.186
Emlak Konut GMYO 189.839.658
Yapı ve Kredi Bank. 186.209.006
Turkcell 147.690.051
Petkim 133.201.428
Tüpraş 132.902.196
Ayen Enerji 113.500.130
Koç Holding 102.828.269
Sasa Polyester 100.756.655
Aselsan 97.044.798
Sabancı Holding 78.733.720
Enerjisa Enerji 78.296.106
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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