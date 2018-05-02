Borsada İşlem Hacmi Sıralaması
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları 1.251.597.023
Garanti Bankası 751.946.
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Türk Hava Yolları
|1.251.597.023
|Garanti Bankası
|751.946.029
|Koza Altın
|682.822.945
|Kardemir (D)
|482.194.169
|T. Halk Bankası
|381.761.327
|Akbank
|279.218.686
|Koza Madencilik
|219.196.452
|Petkim
|201.663.307
|Sasa Polyester
|186.951.414
|Emlak Konut GMYO
|175.621.664
|Ereğli Demir Çelik
|174.882.552
|İş Bankası (C)
|146.117.919
|Yapı ve Kredi Bank.
|137.859.615
|Turkcell
|130.247.416
|Arçelik
|125.423.893
|Aselsan
|122.606.547
|İpek Doğal Enerji
|112.658.656
|Koç Holding
|109.968.066
|Tüpraş
|108.374.142
|Bim Mağazalar
|103.931.525
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)