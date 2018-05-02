Borsada İşlem Hacmi Sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 1.251.597.023 Garanti Bankası 751.946.029 Koza Altın 682.822.945 Kardemir (D) 482.194.169 T. Halk Bankası 381.761.327 Akbank 279.218.686 Koza Madencilik 219.196.452 Petkim 201.663.307 Sasa Polyester 186.951.414 Emlak Konut GMYO 175.621.664 Ereğli Demir Çelik 174.882.552 İş Bankası (C) 146.117.919 Yapı ve Kredi Bank. 137.859.615 Turkcell 130.247.416 Arçelik 125.423.893 Aselsan 122.606.547 İpek Doğal Enerji 112.658.656 Koç Holding 109.968.066 Tüpraş 108.374.142 Bim Mağazalar 103.931.525

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)