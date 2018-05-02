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Borsada İşlem Hacmi Sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları 1.251.597.023
Garanti Bankası 751.946.

Borsada İşlem Hacmi Sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları 1.251.597.023
Garanti Bankası 751.946.029
Koza Altın 682.822.945
Kardemir (D) 482.194.169
T. Halk Bankası 381.761.327
Akbank 279.218.686
Koza Madencilik 219.196.452
Petkim 201.663.307
Sasa Polyester 186.951.414
Emlak Konut GMYO 175.621.664
Ereğli Demir Çelik 174.882.552
İş Bankası (C) 146.117.919
Yapı ve Kredi Bank. 137.859.615
Turkcell 130.247.416
Arçelik 125.423.893
Aselsan 122.606.547
İpek Doğal Enerji 112.658.656
Koç Holding 109.968.066
Tüpraş 108.374.142
Bim Mağazalar 103.931.525

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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