Borsada İşlem Hacmi Sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 753.228.704 Garanti Bankası 667.543.592 T. Halk Bankası 420.105.851 Koza Altın 344.250.164 Kardemir (D) 290.688.360 Akbank 243.352.939 Emlak Konut GMYO 198.872.670 Tüpraş 194.939.102 Petkim 159.573.463 Vestel 159.117.292 Aselsan 158.683.263 Sasa Polyester 156.521.416 Ereğli Demir Çelik 154.468.649 Galatasaray Sportif 152.462.963 Turkcell 144.590.993 Yapı ve Kredi Bank. 124.547.289 İş Bankası (C) 122.530.020 Koza Madencilik 101.674.464 Koç Holding 98.174.364 Flap Kongre Toplantı Hiz. 95.710.781

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)