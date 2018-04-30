Borsada İşlem Hacmi Sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları 753.228.704
Garanti Bankası 667.543.592
T.

Borsada İşlem Hacmi Sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları 753.228.704
Garanti Bankası 667.543.592
T. Halk Bankası 420.105.851
Koza Altın 344.250.164
Kardemir (D) 290.688.360
Akbank 243.352.939
Emlak Konut GMYO 198.872.670
Tüpraş 194.939.102
Petkim 159.573.463
Vestel 159.117.292
Aselsan 158.683.263
Sasa Polyester 156.521.416
Ereğli Demir Çelik 154.468.649
Galatasaray Sportif 152.462.963
Turkcell 144.590.993
Yapı ve Kredi Bank. 124.547.289
İş Bankası (C) 122.530.020
Koza Madencilik 101.674.464
Koç Holding 98.174.364
Flap Kongre Toplantı Hiz. 95.710.781
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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