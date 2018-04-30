Borsada İşlem Hacmi Sıralaması
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları 753.228.704
Garanti Bankası 667.543.592
T.
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Türk Hava Yolları
|753.228.704
|Garanti Bankası
|667.543.592
|T. Halk Bankası
|420.105.851
|Koza Altın
|344.250.164
|Kardemir (D)
|290.688.360
|Akbank
|243.352.939
|Emlak Konut GMYO
|198.872.670
|Tüpraş
|194.939.102
|Petkim
|159.573.463
|Vestel
|159.117.292
|Aselsan
|158.683.263
|Sasa Polyester
|156.521.416
|Ereğli Demir Çelik
|154.468.649
|Galatasaray Sportif
|152.462.963
|Turkcell
|144.590.993
|Yapı ve Kredi Bank.
|124.547.289
|İş Bankası (C)
|122.530.020
|Koza Madencilik
|101.674.464
|Koç Holding
|98.174.364
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|95.710.781