Borsada İşlem Hacmi Sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları 1.079.528.989
Garanti Bankası 612.254.

Borsada İşlem Hacmi Sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:


(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları 1.079.528.989
Garanti Bankası 612.254.067
Kardemir (D) 435.958.602
T. Halk Bankası 384.788.375
Akbank 223.547.490
Sasa Polyester 193.378.622
Koza Altın 175.116.198
Kipa Ticaret 145.572.131
Koza Madencilik 138.358.137
Global Yat. Holding 132.650.250
Petkim 132.180.534
Aselsan 128.273.402
Ereğli Demir Çelik 122.492.527
Emlak Konut GMYO 115.634.048
Yapı ve Kredi Bank. 97.464.924
Tüpraş 96.417.055
İş Bankası (C) 96.176.945
Koç Holding 89.847.185
Turkcell 79.482.629
Sabancı Holding 70.391.187

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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