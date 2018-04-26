Borsada İşlem Hacmi Sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:





(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 1.079.528.989 Garanti Bankası 612.254.067 Kardemir (D) 435.958.602 T. Halk Bankası 384.788.375 Akbank 223.547.490 Sasa Polyester 193.378.622 Koza Altın 175.116.198 Kipa Ticaret 145.572.131 Koza Madencilik 138.358.137 Global Yat. Holding 132.650.250 Petkim 132.180.534 Aselsan 128.273.402 Ereğli Demir Çelik 122.492.527 Emlak Konut GMYO 115.634.048 Yapı ve Kredi Bank. 97.464.924 Tüpraş 96.417.055 İş Bankası (C) 96.176.945 Koç Holding 89.847.185 Turkcell 79.482.629 Sabancı Holding 70.391.187

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)