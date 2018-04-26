Borsada İşlem Hacmi Sıralaması
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları 1.079.528.989
Garanti Bankası 612.254.
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Türk Hava Yolları
|1.079.528.989
|Garanti Bankası
|612.254.067
|Kardemir (D)
|435.958.602
|T. Halk Bankası
|384.788.375
|Akbank
|223.547.490
|Sasa Polyester
|193.378.622
|Koza Altın
|175.116.198
|Kipa Ticaret
|145.572.131
|Koza Madencilik
|138.358.137
|Global Yat. Holding
|132.650.250
|Petkim
|132.180.534
|Aselsan
|128.273.402
|Ereğli Demir Çelik
|122.492.527
|Emlak Konut GMYO
|115.634.048
|Yapı ve Kredi Bank.
|97.464.924
|Tüpraş
|96.417.055
|İş Bankası (C)
|96.176.945
|Koç Holding
|89.847.185
|Turkcell
|79.482.629
|Sabancı Holding
|70.391.187
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)