Borsada İşlem Hacmi Sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 1.589.659.035 Garanti Bankası 1.037.100.704 Kardemir (D) 679.724.926 T. Halk Bankası 392.103.134 Akbank 359.542.626 Koza Altın 303.380.089 Sasa Polyester 254.610.189 Emlak Konut GMYO 197.009.693 Yapı ve Kredi Bank. 191.910.954 Koza Madencilik 170.802.082 İş Bankası (C) 169.543.184 Petkim 156.323.969 Ereğli Demir Çelik 144.246.571 Tüpraş 131.083.040 Aselsan 118.561.456 Koç Holding 117.183.921 Vestel 103.300.145 Vakıflar Bankası 91.700.185 Global Yat. Holding 84.944.506 Bim Mağazalar 81.718.792

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)