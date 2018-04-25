Borsada İşlem Hacmi Sıralaması
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları 1.589.659.035
Garanti Bankası 1.037.100.
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Türk Hava Yolları
|1.589.659.035
|Garanti Bankası
|1.037.100.704
|Kardemir (D)
|679.724.926
|T. Halk Bankası
|392.103.134
|Akbank
|359.542.626
|Koza Altın
|303.380.089
|Sasa Polyester
|254.610.189
|Emlak Konut GMYO
|197.009.693
|Yapı ve Kredi Bank.
|191.910.954
|Koza Madencilik
|170.802.082
|İş Bankası (C)
|169.543.184
|Petkim
|156.323.969
|Ereğli Demir Çelik
|144.246.571
|Tüpraş
|131.083.040
|Aselsan
|118.561.456
|Koç Holding
|117.183.921
|Vestel
|103.300.145
|Vakıflar Bankası
|91.700.185
|Global Yat. Holding
|84.944.506
|Bim Mağazalar
|81.718.792
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)