Borsada İşlem Hacmi Sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları 1.589.659.035
Garanti Bankası 1.037.100.

Borsada İşlem Hacmi Sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları 1.589.659.035
Garanti Bankası 1.037.100.704
Kardemir (D) 679.724.926
T. Halk Bankası 392.103.134
Akbank 359.542.626
Koza Altın 303.380.089
Sasa Polyester 254.610.189
Emlak Konut GMYO 197.009.693
Yapı ve Kredi Bank. 191.910.954
Koza Madencilik 170.802.082
İş Bankası (C) 169.543.184
Petkim 156.323.969
Ereğli Demir Çelik 144.246.571
Tüpraş 131.083.040
Aselsan 118.561.456
Koç Holding 117.183.921
Vestel 103.300.145
Vakıflar Bankası 91.700.185
Global Yat. Holding 84.944.506
Bim Mağazalar 81.718.792

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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