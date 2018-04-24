Borsada İşlem Hacmi Sıralaması
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları 1.161.249.692
T. Halk Bankası 620.121.
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Türk Hava Yolları
|1.161.249.692
|T. Halk Bankası
|620.121.515
|Garanti Bankası
|504.712.414
|Kardemir (D)
|429.161.466
|Koza Altın
|212.188.900
|Akbank
|179.257.822
|Sasa Polyester
|164.353.665
|Emlak Konut GMYO
|143.325.346
|Global Yat. Holding
|142.986.622
|Ereğli Demir Çelik
|135.605.669
|Tüpraş
|135.468.251
|Yapı ve Kredi Bank.
|125.493.456
|İş Bankası (C)
|122.779.654
|Petkim
|116.206.412
|Karsan Otomotiv
|99.718.357
|Vestel
|85.149.528
|Vakıflar Bankası
|70.200.739
|Koza Madencilik
|61.321.416
|Sabancı Holding
|60.975.143
|Koç Holding
|59.149.586
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)