Borsada İşlem Hacmi Sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 1.161.249.692 T. Halk Bankası 620.121.515 Garanti Bankası 504.712.414 Kardemir (D) 429.161.466 Koza Altın 212.188.900 Akbank 179.257.822 Sasa Polyester 164.353.665 Emlak Konut GMYO 143.325.346 Global Yat. Holding 142.986.622 Ereğli Demir Çelik 135.605.669 Tüpraş 135.468.251 Yapı ve Kredi Bank. 125.493.456 İş Bankası (C) 122.779.654 Petkim 116.206.412 Karsan Otomotiv 99.718.357 Vestel 85.149.528 Vakıflar Bankası 70.200.739 Koza Madencilik 61.321.416 Sabancı Holding 60.975.143 Koç Holding 59.149.586

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)