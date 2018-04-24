Borsada İşlem Hacmi Sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları 1.161.249.692
T. Halk Bankası 620.121.

Borsada İşlem Hacmi Sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları 1.161.249.692
T. Halk Bankası 620.121.515
Garanti Bankası 504.712.414
Kardemir (D) 429.161.466
Koza Altın 212.188.900
Akbank 179.257.822
Sasa Polyester 164.353.665
Emlak Konut GMYO 143.325.346
Global Yat. Holding 142.986.622
Ereğli Demir Çelik 135.605.669
Tüpraş 135.468.251
Yapı ve Kredi Bank. 125.493.456
İş Bankası (C) 122.779.654
Petkim 116.206.412
Karsan Otomotiv 99.718.357
Vestel 85.149.528
Vakıflar Bankası 70.200.739
Koza Madencilik 61.321.416
Sabancı Holding 60.975.143
Koç Holding 59.149.586

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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