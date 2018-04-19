Borsada İşlem Hacmi Sıralaması
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları 1.138.123.301
Garanti Bankası 869.858.836
Halkbank 772.
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Türk Hava Yolları
|1.138.123.301
|Garanti Bankası
|869.858.836
|Halkbank
|772.198.554
|Sasa Polyester
|531.384.285
|Kardemir (D)
|518.148.121
|Akbank
|274.557.958
|Koza Altın
|263.462.852
|Global Yat. Holding
|248.134.919
|Petkim
|210.225.844
|Emlak Konut GMYO
|172.665.823
|Ereğli Demir Çelik
|158.610.804
|Koza Madencilik
|157.337.225
|İş Bankası (C)
|146.516.740
|Tüpraş
|122.793.480
|Vestel
|118.809.967
|Yapı ve Kredi Bank.
|108.765.483
|İpek Doğal Enerji
|90.979.932
|Koç Holding
|85.460.916
|ASELSAN
|82.831.305
|Vakıflar Bankası
|78.341.181