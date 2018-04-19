Borsada İşlem Hacmi Sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları 1.138.123.301
Garanti Bankası 869.858.836
Halkbank 772.

Borsada İşlem Hacmi Sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları 1.138.123.301
Garanti Bankası 869.858.836
Halkbank 772.198.554
Sasa Polyester 531.384.285
Kardemir (D) 518.148.121
Akbank 274.557.958
Koza Altın 263.462.852
Global Yat. Holding 248.134.919
Petkim 210.225.844
Emlak Konut GMYO 172.665.823
Ereğli Demir Çelik 158.610.804
Koza Madencilik 157.337.225
İş Bankası (C) 146.516.740
Tüpraş 122.793.480
Vestel 118.809.967
Yapı ve Kredi Bank. 108.765.483
İpek Doğal Enerji 90.979.932
Koç Holding 85.460.916
ASELSAN 82.831.305
Vakıflar Bankası 78.341.181
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Google+ SayfasıPaylaş Instagram SayfasıTakip Et