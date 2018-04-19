Borsada İşlem Hacmi Sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 1.138.123.301 Garanti Bankası 869.858.836 Halkbank 772.198.554 Sasa Polyester 531.384.285 Kardemir (D) 518.148.121 Akbank 274.557.958 Koza Altın 263.462.852 Global Yat. Holding 248.134.919 Petkim 210.225.844 Emlak Konut GMYO 172.665.823 Ereğli Demir Çelik 158.610.804 Koza Madencilik 157.337.225 İş Bankası (C) 146.516.740 Tüpraş 122.793.480 Vestel 118.809.967 Yapı ve Kredi Bank. 108.765.483 İpek Doğal Enerji 90.979.932 Koç Holding 85.460.916 ASELSAN 82.831.305 Vakıflar Bankası 78.341.181

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)