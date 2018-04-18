Borsada İşlem Hacmi Sıralaması
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları 2.253.072.507
Garanti Bankası 1.406.697.
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Türk Hava Yolları
|2.253.072.507
|Garanti Bankası
|1.406.697.280
|Halkbank
|653.860.405
|Kardemir (D)
|566.283.614
|Sasa Polyester
|562.883.736
|Koza Altın
|376.533.573
|Akbank
|328.609.049
|Petkim
|273.036.469
|İş Bankası (C)
|245.917.682
|Koç Holding
|239.323.819
|Tüpraş
|211.847.177
|Emlak Konut GMYO
|198.304.783
|Vestel
|197.901.833
|Ereğli Demir Çelik
|185.319.004
|Koza Madencilik
|162.531.496
|Galatasaray Sportif
|147.202.657
|Turkcell
|137.184.037
|Vakıflar Bankası
|135.916.001
|ASELSAN
|135.186.143
|Karsan Otomotiv
|131.800.013