Borsada İşlem Hacmi Sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları 2.253.072.507
Garanti Bankası 1.406.697.

Borsada İşlem Hacmi Sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları 2.253.072.507
Garanti Bankası 1.406.697.280
Halkbank 653.860.405
Kardemir (D) 566.283.614
Sasa Polyester 562.883.736
Koza Altın 376.533.573
Akbank 328.609.049
Petkim 273.036.469
İş Bankası (C) 245.917.682
Koç Holding 239.323.819
Tüpraş 211.847.177
Emlak Konut GMYO 198.304.783
Vestel 197.901.833
Ereğli Demir Çelik 185.319.004
Koza Madencilik 162.531.496
Galatasaray Sportif 147.202.657
Turkcell 137.184.037
Vakıflar Bankası 135.916.001
ASELSAN 135.186.143
Karsan Otomotiv 131.800.013
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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