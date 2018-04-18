Borsada İşlem Hacmi Sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 2.253.072.507 Garanti Bankası 1.406.697.280 Halkbank 653.860.405 Kardemir (D) 566.283.614 Sasa Polyester 562.883.736 Koza Altın 376.533.573 Akbank 328.609.049 Petkim 273.036.469 İş Bankası (C) 245.917.682 Koç Holding 239.323.819 Tüpraş 211.847.177 Emlak Konut GMYO 198.304.783 Vestel 197.901.833 Ereğli Demir Çelik 185.319.004 Koza Madencilik 162.531.496 Galatasaray Sportif 147.202.657 Turkcell 137.184.037 Vakıflar Bankası 135.916.001 ASELSAN 135.186.143 Karsan Otomotiv 131.800.013

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)