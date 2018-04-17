Borsada İşlem Hacmi Sıralaması
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları 1.940.823.986
Garanti Bankası 1.348.273.
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Türk Hava Yolları
|1.940.823.986
|Garanti Bankası
|1.348.273.542
|Sasa Polyester
|651.773.088
|Kardemir (D)
|608.558.484
|Halkbank
|530.943.414
|Koza Altın
|349.777.655
|Petkim
|305.923.798
|Vestel
|292.884.091
|Emlak Konut GMYO
|243.157.019
|Akbank
|240.658.629
|Tüpraş
|230.803.986
|İş Bankası (C)
|177.013.919
|Ereğli Demir Çelik
|173.790.584
|ASELSAN
|165.260.737
|Yapı ve Kredi Bank.
|145.996.769
|Karsan Otomotiv
|133.602.113
|Koç Holding
|132.487.908
|Koza Madencilik
|126.228.086
|Turkcell
|124.301.883
|Şekerbank
|119.684.218