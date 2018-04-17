Borsada İşlem Hacmi Sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları 1.940.823.986
Garanti Bankası 1.348.273.

Borsada İşlem Hacmi Sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları 1.940.823.986
Garanti Bankası 1.348.273.542
Sasa Polyester 651.773.088
Kardemir (D) 608.558.484
Halkbank 530.943.414
Koza Altın 349.777.655
Petkim 305.923.798
Vestel 292.884.091
Emlak Konut GMYO 243.157.019
Akbank 240.658.629
Tüpraş 230.803.986
İş Bankası (C) 177.013.919
Ereğli Demir Çelik 173.790.584
ASELSAN 165.260.737
Yapı ve Kredi Bank. 145.996.769
Karsan Otomotiv 133.602.113
Koç Holding 132.487.908
Koza Madencilik 126.228.086
Turkcell 124.301.883
Şekerbank 119.684.218
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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