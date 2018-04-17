Borsada İşlem Hacmi Sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 1.940.823.986 Garanti Bankası 1.348.273.542 Sasa Polyester 651.773.088 Kardemir (D) 608.558.484 Halkbank 530.943.414 Koza Altın 349.777.655 Petkim 305.923.798 Vestel 292.884.091 Emlak Konut GMYO 243.157.019 Akbank 240.658.629 Tüpraş 230.803.986 İş Bankası (C) 177.013.919 Ereğli Demir Çelik 173.790.584 ASELSAN 165.260.737 Yapı ve Kredi Bank. 145.996.769 Karsan Otomotiv 133.602.113 Koç Holding 132.487.908 Koza Madencilik 126.228.086 Turkcell 124.301.883 Şekerbank 119.684.218

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)