Borsada İşlem Hacmi Sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları 863.182.121
Garanti Bankası 640.647.862
Halkbank 568.

Borsada İşlem Hacmi Sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları 863.182.121
Garanti Bankası 640.647.862
Halkbank 568.352.310
Koza Altın 398.141.170
Kardemir (D) 217.424.013
Koza Madencilik 189.679.036
Sasa Polyester 163.217.224
Doğan Holding 154.947.555
Akbank 141.630.684
Ereğli Demir Çelik 134.660.629
İş Bankası (C) 132.205.276
Emlak Konut GMYO 128.672.842
Petkim 105.797.029
Turkcell 100.513.300
Karsan Otomotiv 75.088.012
Tüpraş 72.535.850
Vakıflar Bankası 70.453.849
Vestel 62.771.132
Yapı ve Kredi Bank. 61.866.451
Koç Holding 59.791.494
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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