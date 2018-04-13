Borsada İşlem Hacmi Sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 863.182.121 Garanti Bankası 640.647.862 Halkbank 568.352.310 Koza Altın 398.141.170 Kardemir (D) 217.424.013 Koza Madencilik 189.679.036 Sasa Polyester 163.217.224 Doğan Holding 154.947.555 Akbank 141.630.684 Ereğli Demir Çelik 134.660.629 İş Bankası (C) 132.205.276 Emlak Konut GMYO 128.672.842 Petkim 105.797.029 Turkcell 100.513.300 Karsan Otomotiv 75.088.012 Tüpraş 72.535.850 Vakıflar Bankası 70.453.849 Vestel 62.771.132 Yapı ve Kredi Bank. 61.866.451 Koç Holding 59.791.494

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)