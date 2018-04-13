Borsada İşlem Hacmi Sıralaması
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları 863.182.121
Garanti Bankası 640.647.862
Halkbank 568.
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Türk Hava Yolları
|863.182.121
|Garanti Bankası
|640.647.862
|Halkbank
|568.352.310
|Koza Altın
|398.141.170
|Kardemir (D)
|217.424.013
|Koza Madencilik
|189.679.036
|Sasa Polyester
|163.217.224
|Doğan Holding
|154.947.555
|Akbank
|141.630.684
|Ereğli Demir Çelik
|134.660.629
|İş Bankası (C)
|132.205.276
|Emlak Konut GMYO
|128.672.842
|Petkim
|105.797.029
|Turkcell
|100.513.300
|Karsan Otomotiv
|75.088.012
|Tüpraş
|72.535.850
|Vakıflar Bankası
|70.453.849
|Vestel
|62.771.132
|Yapı ve Kredi Bank.
|61.866.451
|Koç Holding
|59.791.494