Borsada İşlem Hacmi Sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları 1.453.356.213
Garanti Bankası 878.900.438
Halkbank 678.

Borsada İşlem Hacmi Sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları 1.453.356.213
Garanti Bankası 878.900.438
Halkbank 678.985.267
Koza Altın 434.358.702
Kardemir (D) 306.210.715
Sasa Polyester 239.489.442
Emlak Konut GMYO 217.444.561
Akbank 192.855.858
Koza Madencilik 173.734.834
Koç Holding 161.109.527
Ereğli Demir Çelik 152.564.048
Tüpraş 148.971.947
Petkim 145.728.076
Vestel 122.229.207
Galatasaray Sportif 121.534.412
Doğan Holding 116.457.690
Turkcell 116.362.752
İş Bankası (C) 104.339.871
ASELSAN 103.960.317
Karsan Otomotiv 96.165.828
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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