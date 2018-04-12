Borsada İşlem Hacmi Sıralaması
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları 1.453.356.213
Garanti Bankası 878.900.438
Halkbank 678.
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Türk Hava Yolları
|1.453.356.213
|Garanti Bankası
|878.900.438
|Halkbank
|678.985.267
|Koza Altın
|434.358.702
|Kardemir (D)
|306.210.715
|Sasa Polyester
|239.489.442
|Emlak Konut GMYO
|217.444.561
|Akbank
|192.855.858
|Koza Madencilik
|173.734.834
|Koç Holding
|161.109.527
|Ereğli Demir Çelik
|152.564.048
|Tüpraş
|148.971.947
|Petkim
|145.728.076
|Vestel
|122.229.207
|Galatasaray Sportif
|121.534.412
|Doğan Holding
|116.457.690
|Turkcell
|116.362.752
|İş Bankası (C)
|104.339.871
|ASELSAN
|103.960.317
|Karsan Otomotiv
|96.165.828