Borsada İşlem Hacmi Sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 1.453.356.213 Garanti Bankası 878.900.438 Halkbank 678.985.267 Koza Altın 434.358.702 Kardemir (D) 306.210.715 Sasa Polyester 239.489.442 Emlak Konut GMYO 217.444.561 Akbank 192.855.858 Koza Madencilik 173.734.834 Koç Holding 161.109.527 Ereğli Demir Çelik 152.564.048 Tüpraş 148.971.947 Petkim 145.728.076 Vestel 122.229.207 Galatasaray Sportif 121.534.412 Doğan Holding 116.457.690 Turkcell 116.362.752 İş Bankası (C) 104.339.871 ASELSAN 103.960.317 Karsan Otomotiv 96.165.828

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)