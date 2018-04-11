Borsada İşlem Hacmi Sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları 1.900.948.105
Garanti Bankası 817.710.

Borsada İşlem Hacmi Sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları 1.900.948.105
Garanti Bankası 817.710.681
Koza Altın 498.131.578
Halkbank 487.215.512
Kardemir (D) 354.995.045
Sasa Polyester 327.012.783
Emlak Konut GMYO 300.770.209
Akbank 272.642.892
Petkim 261.071.208
Tüpraş 230.582.066
Turkcell 194.535.904
Vestel 186.574.468
Doğan Holding 168.885.175
ASELSAN 166.762.365
Ereğli Demir Çelik 162.128.437
Karsan Otomotiv 144.129.651
Koza Madencilik 138.153.159
İş Bankası (C) 133.576.532
Bim Mağazalar 122.058.721
Yapı ve Kredi Bank. 121.051.019
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Google+ SayfasıPaylaş Instagram SayfasıTakip Et