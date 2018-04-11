Borsada İşlem Hacmi Sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 1.900.948.105 Garanti Bankası 817.710.681 Koza Altın 498.131.578 Halkbank 487.215.512 Kardemir (D) 354.995.045 Sasa Polyester 327.012.783 Emlak Konut GMYO 300.770.209 Akbank 272.642.892 Petkim 261.071.208 Tüpraş 230.582.066 Turkcell 194.535.904 Vestel 186.574.468 Doğan Holding 168.885.175 ASELSAN 166.762.365 Ereğli Demir Çelik 162.128.437 Karsan Otomotiv 144.129.651 Koza Madencilik 138.153.159 İş Bankası (C) 133.576.532 Bim Mağazalar 122.058.721 Yapı ve Kredi Bank. 121.051.019

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)