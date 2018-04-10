Borsada İşlem Hacmi Sıralaması
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları 1.231.529.928
Garanti Bankası 618.799.246
Halkbank 591.
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Türk Hava Yolları
|1.231.529.928
|Garanti Bankası
|618.799.246
|Halkbank
|591.156.355
|Sasa Polyester
|508.984.053
|Koza Altın
|404.297.404
|Kardemir (D)
|351.205.411
|Akbank
|250.614.771
|Petkim
|235.793.159
|Doğan Holding
|225.624.842
|ASELSAN
|208.340.710
|Emlak Konut GMYO
|201.297.240
|Vestel
|184.710.674
|Koza Madencilik
|159.861.019
|Turkcell
|135.483.502
|Tüpraş
|133.176.424
|Ereğli Demir Çelik
|131.274.834
|İş Bankası (C)
|129.002.719
|Zorlu Enerji
|122.952.997
|Galatasaray Sportif
|119.845.292
|Karsan Otomotiv
|114.397.604