Borsada İşlem Hacmi Sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 1.231.529.928 Garanti Bankası 618.799.246 Halkbank 591.156.355 Sasa Polyester 508.984.053 Koza Altın 404.297.404 Kardemir (D) 351.205.411 Akbank 250.614.771 Petkim 235.793.159 Doğan Holding 225.624.842 ASELSAN 208.340.710 Emlak Konut GMYO 201.297.240 Vestel 184.710.674 Koza Madencilik 159.861.019 Turkcell 135.483.502 Tüpraş 133.176.424 Ereğli Demir Çelik 131.274.834 İş Bankası (C) 129.002.719 Zorlu Enerji 122.952.997 Galatasaray Sportif 119.845.292 Karsan Otomotiv 114.397.604

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)