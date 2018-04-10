Borsada İşlem Hacmi Sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları 1.231.529.928
Garanti Bankası 618.799.246
Halkbank 591.

Borsada İşlem Hacmi Sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları 1.231.529.928
Garanti Bankası 618.799.246
Halkbank 591.156.355
Sasa Polyester 508.984.053
Koza Altın 404.297.404
Kardemir (D) 351.205.411
Akbank 250.614.771
Petkim 235.793.159
Doğan Holding 225.624.842
ASELSAN 208.340.710
Emlak Konut GMYO 201.297.240
Vestel 184.710.674
Koza Madencilik 159.861.019
Turkcell 135.483.502
Tüpraş 133.176.424
Ereğli Demir Çelik 131.274.834
İş Bankası (C) 129.002.719
Zorlu Enerji 122.952.997
Galatasaray Sportif 119.845.292
Karsan Otomotiv 114.397.604
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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