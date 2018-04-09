Borsada İşlem Hacmi Sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları 996.335.313
Sasa Polyester 765.381.

Borsada İşlem Hacmi Sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları 996.335.313
Sasa Polyester 765.381.567
Garanti Bankası 493.126.695
Koza Altın 384.519.286
Vestel 377.769.785
Halkbank 336.872.310
Petkim 246.083.911
Kardemir (D) 243.170.807
Karsan Otomotiv 199.544.685
Emlak Konut GMYO 164.596.904
Koza Madencilik 153.300.121
ASELSAN 147.051.627
Akbank 145.925.162
Doğan Holding 141.012.508
Tüpraş 137.341.212
Turkcell 123.361.918
Ereğli Demir Çelik 108.676.612
Zorlu Enerji 106.318.163
Global Yat. Holding 105.641.623
İş Bankası (C) 88.501.719
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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