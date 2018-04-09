Borsada İşlem Hacmi Sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 996.335.313 Sasa Polyester 765.381.567 Garanti Bankası 493.126.695 Koza Altın 384.519.286 Vestel 377.769.785 Halkbank 336.872.310 Petkim 246.083.911 Kardemir (D) 243.170.807 Karsan Otomotiv 199.544.685 Emlak Konut GMYO 164.596.904 Koza Madencilik 153.300.121 ASELSAN 147.051.627 Akbank 145.925.162 Doğan Holding 141.012.508 Tüpraş 137.341.212 Turkcell 123.361.918 Ereğli Demir Çelik 108.676.612 Zorlu Enerji 106.318.163 Global Yat. Holding 105.641.623 İş Bankası (C) 88.501.719

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)