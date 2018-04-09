Borsada İşlem Hacmi Sıralaması
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları 996.335.313
Sasa Polyester 765.381.
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Türk Hava Yolları
|996.335.313
|Sasa Polyester
|765.381.567
|Garanti Bankası
|493.126.695
|Koza Altın
|384.519.286
|Vestel
|377.769.785
|Halkbank
|336.872.310
|Petkim
|246.083.911
|Kardemir (D)
|243.170.807
|Karsan Otomotiv
|199.544.685
|Emlak Konut GMYO
|164.596.904
|Koza Madencilik
|153.300.121
|ASELSAN
|147.051.627
|Akbank
|145.925.162
|Doğan Holding
|141.012.508
|Tüpraş
|137.341.212
|Turkcell
|123.361.918
|Ereğli Demir Çelik
|108.676.612
|Zorlu Enerji
|106.318.163
|Global Yat. Holding
|105.641.623
|İş Bankası (C)
|88.501.719