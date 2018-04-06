Borsada İşlem Hacmi Sıralaması
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları 1.156.104.078
Halkbank 695.420.800
Sasa Polyester 442.
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Türk Hava Yolları
|1.156.104.078
|Halkbank
|695.420.800
|Sasa Polyester
|442.735.226
|Garanti Bankası
|300.354.931
|Koza Altın
|291.772.490
|Vestel
|267.991.241
|Petkim
|260.664.976
|Tüpraş
|244.414.608
|Koza Madencilik
|242.738.925
|Karsan Otomotiv
|169.073.947
|Doğan Holding
|154.920.562
|Emlak Konut GMYO
|146.867.872
|ASELSAN
|126.967.043
|Turkcell
|120.180.379
|Kardemir (D)
|117.361.707
|Akbank
|109.628.289
|İş Bankası (C)
|79.120.653
|Ereğli Demir Çelik
|76.215.800
|İpek Doğal Enerji
|75.905.851
|Yapı ve Kredi Bank.
|70.101.121
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)