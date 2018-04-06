Borsada İşlem Hacmi Sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları 1.156.104.078
Halkbank 695.420.800
Sasa Polyester 442.

Borsada İşlem Hacmi Sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları 1.156.104.078
Halkbank 695.420.800
Sasa Polyester 442.735.226
Garanti Bankası 300.354.931
Koza Altın 291.772.490
Vestel 267.991.241
Petkim 260.664.976
Tüpraş 244.414.608
Koza Madencilik 242.738.925
Karsan Otomotiv 169.073.947
Doğan Holding 154.920.562
Emlak Konut GMYO 146.867.872
ASELSAN 126.967.043
Turkcell 120.180.379
Kardemir (D) 117.361.707
Akbank 109.628.289
İş Bankası (C) 79.120.653
Ereğli Demir Çelik 76.215.800
İpek Doğal Enerji 75.905.851
Yapı ve Kredi Bank. 70.101.121

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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