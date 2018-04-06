Borsada İşlem Hacmi Sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 1.156.104.078 Halkbank 695.420.800 Sasa Polyester 442.735.226 Garanti Bankası 300.354.931 Koza Altın 291.772.490 Vestel 267.991.241 Petkim 260.664.976 Tüpraş 244.414.608 Koza Madencilik 242.738.925 Karsan Otomotiv 169.073.947 Doğan Holding 154.920.562 Emlak Konut GMYO 146.867.872 ASELSAN 126.967.043 Turkcell 120.180.379 Kardemir (D) 117.361.707 Akbank 109.628.289 İş Bankası (C) 79.120.653 Ereğli Demir Çelik 76.215.800 İpek Doğal Enerji 75.905.851 Yapı ve Kredi Bank. 70.101.121

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)