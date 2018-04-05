Borsada İşlem Hacmi Sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Halkbank 2.131.544.222 Türk Hava Yolları 1.051.011.150 Garanti Bankası 451.824.768 Koza Altın 333.627.716 Doğan Holding 317.356.349 Petkim 284.203.487 Akbank 205.590.547 Kardemir (D) 193.292.972 Vakıflar Bankası 175.424.108 Sasa Polyester 173.249.538 İş Bankası (C) 166.800.727 Emlak Konut GMYO 159.017.482 Aselsan 158.017.776 Tüpraş 143.408.754 Vestel 142.749.284 Galatasaray Sportif 133.356.176 Yapı ve Kredi Bank. 130.754.429 Ereğli Demir Çelik 122.223.656 Halk GMYO 104.050.700 Karsan Otomotiv 83.822.491

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)