Borsada İşlem Hacmi Sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Halkbank 2.131.544.222
Türk Hava Yolları 1.051.011.

Borsada İşlem Hacmi Sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Halkbank 2.131.544.222
Türk Hava Yolları 1.051.011.150
Garanti Bankası 451.824.768
Koza Altın 333.627.716
Doğan Holding 317.356.349
Petkim 284.203.487
Akbank 205.590.547
Kardemir (D) 193.292.972
Vakıflar Bankası 175.424.108
Sasa Polyester 173.249.538
İş Bankası (C) 166.800.727
Emlak Konut GMYO 159.017.482
Aselsan 158.017.776
Tüpraş 143.408.754
Vestel 142.749.284
Galatasaray Sportif 133.356.176
Yapı ve Kredi Bank. 130.754.429
Ereğli Demir Çelik 122.223.656
Halk GMYO 104.050.700
Karsan Otomotiv 83.822.491
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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