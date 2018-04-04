Borsada İşlem Hacmi Sıralaması
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları 928.580.532
Petkim 407.692.615
Garanti Bankası 349.476.
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Türk Hava Yolları
|928.580.532
|Petkim
|407.692.615
|Garanti Bankası
|349.476.557
|ASELSAN
|344.615.211
|Koza Altın
|335.214.066
|Emlak Konut GMYO
|318.230.786
|Kardemir (D)
|229.300.923
|Galatasaray Sportif
|198.752.797
|Doğan Holding
|177.625.174
|Akbank
|164.561.489
|Sasa Polyester
|145.264.641
|Tüpraş
|126.944.905
|Ereğli Demir Çelik
|111.103.213
|İş Bankası (C)
|109.374.305
|Vakıflar Bankası
|101.652.723
|Halkbank
|101.504.084
|Vestel
|89.725.369
|Yapı ve Kredi Bank.
|88.974.449
|Karsan Otomotiv
|77.703.435
|Koza Madencilik
|75.328.812