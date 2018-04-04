Borsada İşlem Hacmi Sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları 928.580.532
Petkim 407.692.615
Garanti Bankası 349.476.

Borsada İşlem Hacmi Sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları 928.580.532
Petkim 407.692.615
Garanti Bankası 349.476.557
ASELSAN 344.615.211
Koza Altın 335.214.066
Emlak Konut GMYO 318.230.786
Kardemir (D) 229.300.923
Galatasaray Sportif 198.752.797
Doğan Holding 177.625.174
Akbank 164.561.489
Sasa Polyester 145.264.641
Tüpraş 126.944.905
Ereğli Demir Çelik 111.103.213
İş Bankası (C) 109.374.305
Vakıflar Bankası 101.652.723
Halkbank 101.504.084
Vestel 89.725.369
Yapı ve Kredi Bank. 88.974.449
Karsan Otomotiv 77.703.435
Koza Madencilik 75.328.812
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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