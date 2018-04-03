Borsada İşlem Hacmi Sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 1.497.002.398 Koza Altın 442.724.858 Garanti Bankası 329.151.582 Doğan Holding 316.879.382 Kardemir (D) 206.786.616 ASELSAN 205.599.665 Petkim 195.365.211 Tüpraş 171.552.896 Ayen Enerji 135.254.637 Ereğli Demir Çelik 126.896.106 Emlak Konut GMYO 119.353.473 Koza Madencilik 115.632.875 Yapı ve Kredi Bank. 114.085.359 Karsan Otomotiv 97.450.118 Akbank 92.117.662 Koç Holding 86.884.356 İş Bankası (C) 85.892.385 Sasa Polyester 74.452.157 Vestel 74.264.728 Enerjisa Enerji 62.965.157

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)