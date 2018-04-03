Borsada İşlem Hacmi Sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları 1.497.002.398
Koza Altın 442.724.

Borsada İşlem Hacmi Sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları 1.497.002.398
Koza Altın 442.724.858
Garanti Bankası 329.151.582
Doğan Holding 316.879.382
Kardemir (D) 206.786.616
ASELSAN 205.599.665
Petkim 195.365.211
Tüpraş 171.552.896
Ayen Enerji 135.254.637
Ereğli Demir Çelik 126.896.106
Emlak Konut GMYO 119.353.473
Koza Madencilik 115.632.875
Yapı ve Kredi Bank. 114.085.359
Karsan Otomotiv 97.450.118
Akbank 92.117.662
Koç Holding 86.884.356
İş Bankası (C) 85.892.385
Sasa Polyester 74.452.157
Vestel 74.264.728
Enerjisa Enerji 62.965.157
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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