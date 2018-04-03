Borsada İşlem Hacmi Sıralaması
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları 1.497.002.398
Koza Altın 442.724.
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Türk Hava Yolları
|1.497.002.398
|Koza Altın
|442.724.858
|Garanti Bankası
|329.151.582
|Doğan Holding
|316.879.382
|Kardemir (D)
|206.786.616
|ASELSAN
|205.599.665
|Petkim
|195.365.211
|Tüpraş
|171.552.896
|Ayen Enerji
|135.254.637
|Ereğli Demir Çelik
|126.896.106
|Emlak Konut GMYO
|119.353.473
|Koza Madencilik
|115.632.875
|Yapı ve Kredi Bank.
|114.085.359
|Karsan Otomotiv
|97.450.118
|Akbank
|92.117.662
|Koç Holding
|86.884.356
|İş Bankası (C)
|85.892.385
|Sasa Polyester
|74.452.157
|Vestel
|74.264.728
|Enerjisa Enerji
|62.965.157