Borsada İşlem Hacmi Sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları 489.253.167
ASELSAN 482.778.900
Koza Altın 273.280.

Borsada İşlem Hacmi Sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları 489.253.167
ASELSAN 482.778.900
Koza Altın 273.280.973
Petkim 220.777.870
Garanti Bankası 167.887.229
Karsan Otomotiv 149.110.281
Galatasaray Sportif 129.265.796
Ayen Enerji 117.092.027
Park Elek.Madencilik 108.529.758
Koza Madencilik 100.475.109
Vestel 95.546.394
Sasa Polyester 94.329.877
Global Yat. Holding 82.197.722
Kardemir (D) 78.437.505
Yapı ve Kredi Bank. 77.061.949
İpek Doğal Enerji 76.928.679
Zorlu Enerji 75.621.197
Emlak Konut GMYO 67.191.018
Tüpraş 61.245.465
Eczacıbaşı İlaç 60.118.129
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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