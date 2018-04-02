Borsada İşlem Hacmi Sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 489.253.167 ASELSAN 482.778.900 Koza Altın 273.280.973 Petkim 220.777.870 Garanti Bankası 167.887.229 Karsan Otomotiv 149.110.281 Galatasaray Sportif 129.265.796 Ayen Enerji 117.092.027 Park Elek.Madencilik 108.529.758 Koza Madencilik 100.475.109 Vestel 95.546.394 Sasa Polyester 94.329.877 Global Yat. Holding 82.197.722 Kardemir (D) 78.437.505 Yapı ve Kredi Bank. 77.061.949 İpek Doğal Enerji 76.928.679 Zorlu Enerji 75.621.197 Emlak Konut GMYO 67.191.018 Tüpraş 61.245.465 Eczacıbaşı İlaç 60.118.129

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)