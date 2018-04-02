Borsada İşlem Hacmi Sıralaması
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları 489.253.167
ASELSAN 482.778.900
Koza Altın 273.280.
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Türk Hava Yolları
|489.253.167
|ASELSAN
|482.778.900
|Koza Altın
|273.280.973
|Petkim
|220.777.870
|Garanti Bankası
|167.887.229
|Karsan Otomotiv
|149.110.281
|Galatasaray Sportif
|129.265.796
|Ayen Enerji
|117.092.027
|Park Elek.Madencilik
|108.529.758
|Koza Madencilik
|100.475.109
|Vestel
|95.546.394
|Sasa Polyester
|94.329.877
|Global Yat. Holding
|82.197.722
|Kardemir (D)
|78.437.505
|Yapı ve Kredi Bank.
|77.061.949
|İpek Doğal Enerji
|76.928.679
|Zorlu Enerji
|75.621.197
|Emlak Konut GMYO
|67.191.018
|Tüpraş
|61.245.465
|Eczacıbaşı İlaç
|60.118.129