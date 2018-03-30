Borsada İşlem Hacmi Sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları 937.791.833
Yapı ve Kredi Bank. 350.782.

Borsada İşlem Hacmi Sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları 937.791.833
Yapı ve Kredi Bank. 350.782.578
Garanti Bankası 276.669.883
Koza Altın 205.688.935
Doğan Holding 189.293.370
ASELSAN 147.392.401
Kardemir (D) 142.427.899
Hürriyet Gzt. 136.771.711
Karsan Otomotiv 133.894.068
Tüpraş 133.415.463
Galatasaray Sportif 125.476.941
Emlak Konut GMYO 120.859.331
Sasa Polyester 118.068.174
Petkim 109.133.614
Vestel 83.920.536
Koza Madencilik 80.807.724
Halkbank 78.802.534
Akbank 71.746.731
Şekerbank 66.114.834
Ereğli Demir Çelik 63.310.966
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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