Borsada İşlem Hacmi Sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 937.791.833 Yapı ve Kredi Bank. 350.782.578 Garanti Bankası 276.669.883 Koza Altın 205.688.935 Doğan Holding 189.293.370 ASELSAN 147.392.401 Kardemir (D) 142.427.899 Hürriyet Gzt. 136.771.711 Karsan Otomotiv 133.894.068 Tüpraş 133.415.463 Galatasaray Sportif 125.476.941 Emlak Konut GMYO 120.859.331 Sasa Polyester 118.068.174 Petkim 109.133.614 Vestel 83.920.536 Koza Madencilik 80.807.724 Halkbank 78.802.534 Akbank 71.746.731 Şekerbank 66.114.834 Ereğli Demir Çelik 63.310.966

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)