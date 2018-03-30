Borsada İşlem Hacmi Sıralaması
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları 937.791.833
Yapı ve Kredi Bank. 350.782.
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Türk Hava Yolları
|937.791.833
|Yapı ve Kredi Bank.
|350.782.578
|Garanti Bankası
|276.669.883
|Koza Altın
|205.688.935
|Doğan Holding
|189.293.370
|ASELSAN
|147.392.401
|Kardemir (D)
|142.427.899
|Hürriyet Gzt.
|136.771.711
|Karsan Otomotiv
|133.894.068
|Tüpraş
|133.415.463
|Galatasaray Sportif
|125.476.941
|Emlak Konut GMYO
|120.859.331
|Sasa Polyester
|118.068.174
|Petkim
|109.133.614
|Vestel
|83.920.536
|Koza Madencilik
|80.807.724
|Halkbank
|78.802.534
|Akbank
|71.746.731
|Şekerbank
|66.114.834
|Ereğli Demir Çelik
|63.310.966