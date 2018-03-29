Borsada İşlem Hacmi Sıralaması
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları 1.192.301.938
Garanti Bankası 441.493.559
Tüpraş 433.
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Türk Hava Yolları
|1.192.301.938
|Garanti Bankası
|441.493.559
|Tüpraş
|433.830.190
|Sasa Polyester
|277.858.347
|Turkcell
|233.284.739
|Kardemir (D)
|221.428.411
|Koza Altın
|193.361.837
|Doğan Holding
|168.773.888
|Şekerbank
|160.712.950
|Tümosan Motor ve Traktör
|157.249.628
|Karsan Otomotiv
|155.195.733
|Petkim
|140.454.516
|Halkbank
|134.945.531
|Galatasaray Sportif
|130.092.237
|Emlak Konut GMYO
|129.448.732
|Akbank
|125.768.827
|Eczacıbaşı İlaç
|124.190.595
|Ereğli Demir Çelik
|118.758.348
|Yapı ve Kredi Bank.
|117.711.847
|Vestel
|108.990.436