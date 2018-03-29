Borsada İşlem Hacmi Sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları 1.192.301.938
Garanti Bankası 441.493.559
Tüpraş 433.

Borsada İşlem Hacmi Sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları 1.192.301.938
Garanti Bankası 441.493.559
Tüpraş 433.830.190
Sasa Polyester 277.858.347
Turkcell 233.284.739
Kardemir (D) 221.428.411
Koza Altın 193.361.837
Doğan Holding 168.773.888
Şekerbank 160.712.950
Tümosan Motor ve Traktör 157.249.628
Karsan Otomotiv 155.195.733
Petkim 140.454.516
Halkbank 134.945.531
Galatasaray Sportif 130.092.237
Emlak Konut GMYO 129.448.732
Akbank 125.768.827
Eczacıbaşı İlaç 124.190.595
Ereğli Demir Çelik 118.758.348
Yapı ve Kredi Bank. 117.711.847
Vestel 108.990.436
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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