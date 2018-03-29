Borsada İşlem Hacmi Sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 1.192.301.938 Garanti Bankası 441.493.559 Tüpraş 433.830.190 Sasa Polyester 277.858.347 Turkcell 233.284.739 Kardemir (D) 221.428.411 Koza Altın 193.361.837 Doğan Holding 168.773.888 Şekerbank 160.712.950 Tümosan Motor ve Traktör 157.249.628 Karsan Otomotiv 155.195.733 Petkim 140.454.516 Halkbank 134.945.531 Galatasaray Sportif 130.092.237 Emlak Konut GMYO 129.448.732 Akbank 125.768.827 Eczacıbaşı İlaç 124.190.595 Ereğli Demir Çelik 118.758.348 Yapı ve Kredi Bank. 117.711.847 Vestel 108.990.436

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)