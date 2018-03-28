Borsada İşlem Hacmi Sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları 1.078.796.010
Garanti Bankası 634.730.638
Vestel 381.

Borsada İşlem Hacmi Sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları 1.078.796.010
Garanti Bankası 634.730.638
Vestel 381.705.431
Sasa Polyester 367.304.601
Akbank 339.803.064
Tüpraş 310.591.311
Petkim 308.191.972
Karsan Otomotiv 271.355.421
Eczacıbaşı İlaç 245.928.149
Koza Altın 229.420.578
Doğan Holding 219.918.697
Kardemir (D) 208.872.130
Yapı ve Kredi Bank. 202.586.087
Emlak Konut GMYO 200.190.632
Şekerbank 181.839.875
Zorlu Enerji 173.168.136
İş Bankası (C) 156.608.609
Tümosan Motor ve Traktör 136.591.820
Ereğli Demir Çelik 120.248.814
Koza Madencilik 120.160.158
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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