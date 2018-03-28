Borsada İşlem Hacmi Sıralaması
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları 1.078.796.010
Garanti Bankası 634.730.638
Vestel 381.
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Türk Hava Yolları
|1.078.796.010
|Garanti Bankası
|634.730.638
|Vestel
|381.705.431
|Sasa Polyester
|367.304.601
|Akbank
|339.803.064
|Tüpraş
|310.591.311
|Petkim
|308.191.972
|Karsan Otomotiv
|271.355.421
|Eczacıbaşı İlaç
|245.928.149
|Koza Altın
|229.420.578
|Doğan Holding
|219.918.697
|Kardemir (D)
|208.872.130
|Yapı ve Kredi Bank.
|202.586.087
|Emlak Konut GMYO
|200.190.632
|Şekerbank
|181.839.875
|Zorlu Enerji
|173.168.136
|İş Bankası (C)
|156.608.609
|Tümosan Motor ve Traktör
|136.591.820
|Ereğli Demir Çelik
|120.248.814
|Koza Madencilik
|120.160.158