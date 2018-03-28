Borsada İşlem Hacmi Sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 1.078.796.010 Garanti Bankası 634.730.638 Vestel 381.705.431 Sasa Polyester 367.304.601 Akbank 339.803.064 Tüpraş 310.591.311 Petkim 308.191.972 Karsan Otomotiv 271.355.421 Eczacıbaşı İlaç 245.928.149 Koza Altın 229.420.578 Doğan Holding 219.918.697 Kardemir (D) 208.872.130 Yapı ve Kredi Bank. 202.586.087 Emlak Konut GMYO 200.190.632 Şekerbank 181.839.875 Zorlu Enerji 173.168.136 İş Bankası (C) 156.608.609 Tümosan Motor ve Traktör 136.591.820 Ereğli Demir Çelik 120.248.814 Koza Madencilik 120.160.158

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)