Borsada İşlem Hacmi Sıralaması
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Türk Hava Yolları908.767.158 Garanti Bankası423.780.134 Sasa Polyester385.218.
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Türk Hava Yolları
|908.767.158
|Garanti Bankası
|423.780.134
|Sasa Polyester
|385.218.494
|Emlak Konut GMYO
|352.606.496
|Zorlu Enerji
|341.811.651
|Akbank
|325.117.913
|Tüpraş
|300.797.088
|Karsan Otomotiv
|282.972.209
|Doğan Holding
|231.570.387
|Petkim
|199.817.880
|Vestel
|198.705.979
|Koza Altın
|178.957.642
|Kardemir (D)
|174.154.833
|Halkbank
|122.348.744
|Hürriyet Gzt.
|110.961.148
|Eczacıbaşı İlaç
|107.367.998
|Yapı ve Kredi Bank.
|105.226.359
|Şekerbank
|105.185.837
|İhlas Gayrimenkul
|105.098.089
|Ereğli Demir Çelik
|104.497.418