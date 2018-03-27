Borsada İşlem Hacmi Sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Türk Hava Yolları908.767.158 Garanti Bankası423.780.134 Sasa Polyester385.218.

Borsada İşlem Hacmi Sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları908.767.158
Garanti Bankası423.780.134
Sasa Polyester385.218.494
Emlak Konut GMYO352.606.496
Zorlu Enerji341.811.651
Akbank325.117.913
Tüpraş300.797.088
Karsan Otomotiv282.972.209
Doğan Holding231.570.387
Petkim199.817.880
Vestel198.705.979
Koza Altın178.957.642
Kardemir (D)174.154.833
Halkbank122.348.744
Hürriyet Gzt.110.961.148
Eczacıbaşı İlaç107.367.998
Yapı ve Kredi Bank.105.226.359
Şekerbank105.185.837
İhlas Gayrimenkul105.098.089
Ereğli Demir Çelik104.497.418
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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