Borsada İşlem Hacmi Sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları 1.491.228.773
Doğan Holding 620.780.

Borsada İşlem Hacmi Sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları 1.491.228.773
Doğan Holding 620.780.265
Karsan Otomotiv 561.440.967
Garanti Bankası 492.167.130
Koza Altın 416.792.308
Hürriyet Gzt. 367.334.410
Tüpraş 323.177.768
Petkim 185.488.531
Vestel 184.418.980
Sasa Polyester 182.797.603
Akbank 180.926.389
Koza Madencilik 171.806.541
Galatasaray Sportif 157.553.521
Kardemir (D) 150.316.115
İpek Doğal Enerji 142.285.198
Ereğli Demir Çelik 122.539.121
Şekerbank 120.878.572
Yapı ve Kredi Bank. 113.627.596
Zorlu Enerji 108.460.318
Halkbank 100.401.165
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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