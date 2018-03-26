Borsada İşlem Hacmi Sıralaması
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları 1.491.228.773
Doğan Holding 620.780.
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Türk Hava Yolları
|1.491.228.773
|Doğan Holding
|620.780.265
|Karsan Otomotiv
|561.440.967
|Garanti Bankası
|492.167.130
|Koza Altın
|416.792.308
|Hürriyet Gzt.
|367.334.410
|Tüpraş
|323.177.768
|Petkim
|185.488.531
|Vestel
|184.418.980
|Sasa Polyester
|182.797.603
|Akbank
|180.926.389
|Koza Madencilik
|171.806.541
|Galatasaray Sportif
|157.553.521
|Kardemir (D)
|150.316.115
|İpek Doğal Enerji
|142.285.198
|Ereğli Demir Çelik
|122.539.121
|Şekerbank
|120.878.572
|Yapı ve Kredi Bank.
|113.627.596
|Zorlu Enerji
|108.460.318
|Halkbank
|100.401.165