Borsada İşlem Hacmi Sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları 950.651.080
Garanti Bankası 583.077.435
Vestel 373.783.

Borsada İşlem Hacmi Sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları 950.651.080
Garanti Bankası 583.077.435
Vestel 373.783.992
Petkim 321.794.941
Koza Altın 288.568.210
Karsan Otomotiv 230.094.354
Kardemir (D) 223.649.534
Halkbank 220.742.804
Tüpraş 214.790.313
Sasa Polyester 185.366.985
Akbank 175.419.792
Galatasaray Sportif 162.594.053
Koza Madencilik 153.222.942
Ereğli Demir Çelik 146.304.179
Hürriyet Gzt. 122.980.707
Emlak Konut GMYO 115.880.858
Şekerbank 110.258.933
Doğan Holding 100.186.184
Zorlu Enerji 99.809.664
İş Bankası (C) 99.497.267
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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