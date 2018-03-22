Borsada İşlem Hacmi Sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 950.651.080 Garanti Bankası 583.077.435 Vestel 373.783.992 Petkim 321.794.941 Koza Altın 288.568.210 Karsan Otomotiv 230.094.354 Kardemir (D) 223.649.534 Halkbank 220.742.804 Tüpraş 214.790.313 Sasa Polyester 185.366.985 Akbank 175.419.792 Galatasaray Sportif 162.594.053 Koza Madencilik 153.222.942 Ereğli Demir Çelik 146.304.179 Hürriyet Gzt. 122.980.707 Emlak Konut GMYO 115.880.858 Şekerbank 110.258.933 Doğan Holding 100.186.184 Zorlu Enerji 99.809.664 İş Bankası (C) 99.497.267

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)