Borsada İşlem Hacmi Sıralaması
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları 950.651.080
Garanti Bankası 583.077.435
Vestel 373.783.
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Türk Hava Yolları
|950.651.080
|Garanti Bankası
|583.077.435
|Vestel
|373.783.992
|Petkim
|321.794.941
|Koza Altın
|288.568.210
|Karsan Otomotiv
|230.094.354
|Kardemir (D)
|223.649.534
|Halkbank
|220.742.804
|Tüpraş
|214.790.313
|Sasa Polyester
|185.366.985
|Akbank
|175.419.792
|Galatasaray Sportif
|162.594.053
|Koza Madencilik
|153.222.942
|Ereğli Demir Çelik
|146.304.179
|Hürriyet Gzt.
|122.980.707
|Emlak Konut GMYO
|115.880.858
|Şekerbank
|110.258.933
|Doğan Holding
|100.186.184
|Zorlu Enerji
|99.809.664
|İş Bankası (C)
|99.497.267