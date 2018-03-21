Borsada İşlem Hacmi Sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 958.504.357 Garanti Bankası 554.048.416 Kardemir (D) 432.220.438 Sasa Polyester 423.531.107 Tüpraş 344.012.725 Vestel 310.234.656 Galatasaray Sportif 300.708.470 Karsan Otomotiv 256.150.546 Koza Altın 203.577.917 Petkim 177.400.428 Halkbank 159.948.165 Akbank 151.273.200 Koza Madencilik 145.498.117 Ereğli Demir Çelik 140.280.427 Doğan Holding 127.071.864 İş Bankası (C) 111.593.647 Hürriyet Gzt. 105.750.936 Emlak Konut GMYO 97.794.394 Turkcell 89.256.763 Yapı ve Kredi Bank. 83.668.899

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)