Borsada İşlem Hacmi Sıralaması
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları 958.504.357
Garanti Bankası 554.048.
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Türk Hava Yolları
|958.504.357
|Garanti Bankası
|554.048.416
|Kardemir (D)
|432.220.438
|Sasa Polyester
|423.531.107
|Tüpraş
|344.012.725
|Vestel
|310.234.656
|Galatasaray Sportif
|300.708.470
|Karsan Otomotiv
|256.150.546
|Koza Altın
|203.577.917
|Petkim
|177.400.428
|Halkbank
|159.948.165
|Akbank
|151.273.200
|Koza Madencilik
|145.498.117
|Ereğli Demir Çelik
|140.280.427
|Doğan Holding
|127.071.864
|İş Bankası (C)
|111.593.647
|Hürriyet Gzt.
|105.750.936
|Emlak Konut GMYO
|97.794.394
|Turkcell
|89.256.763
|Yapı ve Kredi Bank.
|83.668.899