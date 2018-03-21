Borsada İşlem Hacmi Sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları 958.504.357
Garanti Bankası 554.048.

Borsada İşlem Hacmi Sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları 958.504.357
Garanti Bankası 554.048.416
Kardemir (D) 432.220.438
Sasa Polyester 423.531.107
Tüpraş 344.012.725
Vestel 310.234.656
Galatasaray Sportif 300.708.470
Karsan Otomotiv 256.150.546
Koza Altın 203.577.917
Petkim 177.400.428
Halkbank 159.948.165
Akbank 151.273.200
Koza Madencilik 145.498.117
Ereğli Demir Çelik 140.280.427
Doğan Holding 127.071.864
İş Bankası (C) 111.593.647
Hürriyet Gzt. 105.750.936
Emlak Konut GMYO 97.794.394
Turkcell 89.256.763
Yapı ve Kredi Bank. 83.668.899
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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