Borsada İşlem Hacmi Sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları 1.801.622.332
Garanti Bankası 822.161.

Borsada İşlem Hacmi Sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları 1.801.622.332
Garanti Bankası 822.161.582
Kardemir (D) 457.666.978
Koza Altın 327.482.066
Koza Madencilik 257.030.668
Sasa Polyester 192.556.163
Akbank 185.647.193
Halkbank 181.454.444
İş Bankası (C) 180.136.729
Petkim 152.200.206
Tüpraş 113.563.904
Vestel 99.502.262
Ereğli Demir Çelik 98.926.626
Enerjisa Enerji 96.736.769
Emlak Konut GMYO 87.589.495
Karsan Otomotiv 80.387.021
ASELSAN 79.747.728
Vakıflar Bankası 76.044.646
Bim Mağazalar 72.230.394
Yapı ve Kredi Bank. 71.717.845
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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