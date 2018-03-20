Borsada İşlem Hacmi Sıralaması
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları 1.801.622.332
Garanti Bankası 822.161.
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Türk Hava Yolları
|1.801.622.332
|Garanti Bankası
|822.161.582
|Kardemir (D)
|457.666.978
|Koza Altın
|327.482.066
|Koza Madencilik
|257.030.668
|Sasa Polyester
|192.556.163
|Akbank
|185.647.193
|Halkbank
|181.454.444
|İş Bankası (C)
|180.136.729
|Petkim
|152.200.206
|Tüpraş
|113.563.904
|Vestel
|99.502.262
|Ereğli Demir Çelik
|98.926.626
|Enerjisa Enerji
|96.736.769
|Emlak Konut GMYO
|87.589.495
|Karsan Otomotiv
|80.387.021
|ASELSAN
|79.747.728
|Vakıflar Bankası
|76.044.646
|Bim Mağazalar
|72.230.394
|Yapı ve Kredi Bank.
|71.717.845