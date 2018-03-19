Borsada İşlem Hacmi Sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları 668.650.915
Garanti Bankası 515.855.

Borsada İşlem Hacmi Sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları 668.650.915
Garanti Bankası 515.855.236
Kardemir (D) 202.583.162
Sasa Polyester 187.705.450
Emlak Konut GMYO 182.906.790
Vestel 178.466.627
İş Bankası (C) 177.895.841
Enerjisa Enerji 175.173.838
Petkim 169.680.935
Koza Altın 162.794.936
Akbank 154.029.739
Halkbank 143.261.841
Tüpraş 97.848.928
İhlas Gayrimenkul 88.954.948
Zorlu Enerji 83.305.113
Koza Madencilik 79.969.373
Vakıflar Bankası 77.754.296
ASELSAN 76.865.892
Galatasaray Sportif 71.888.971
Tat Gıda 69.540.428
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Google+ SayfasıPaylaş Instagram SayfasıTakip Et