Borsada İşlem Hacmi Sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları 760.132.744
Garanti Bankası 553.248.

Borsada İşlem Hacmi Sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları 760.132.744
Garanti Bankası 553.248.057
Karsan Otomotiv 348.441.573
Kardemir (D) 239.439.416
Halkbank 212.713.819
Akbank 209.759.074
Koza Altın 186.952.883
Tüpraş 178.739.459
Petkim 153.068.724
Koza Madencilik 151.635.387
Enerjisa Enerji 133.575.413
Vestel 129.583.992
Koç Holding 121.153.648
Ereğli Demir Çelik 119.416.277
Zorlu Enerji 117.505.406
Galatasaray Sportif 116.865.823
Sasa Polyester 112.694.446
Emlak Konut GMYO 103.359.756
İş Bankası (C) 85.468.100
Bim Mağazalar 84.592.853
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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