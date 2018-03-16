Borsada İşlem Hacmi Sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 760.132.744 Garanti Bankası 553.248.057 Karsan Otomotiv 348.441.573 Kardemir (D) 239.439.416 Halkbank 212.713.819 Akbank 209.759.074 Koza Altın 186.952.883 Tüpraş 178.739.459 Petkim 153.068.724 Koza Madencilik 151.635.387 Enerjisa Enerji 133.575.413 Vestel 129.583.992 Koç Holding 121.153.648 Ereğli Demir Çelik 119.416.277 Zorlu Enerji 117.505.406 Galatasaray Sportif 116.865.823 Sasa Polyester 112.694.446 Emlak Konut GMYO 103.359.756 İş Bankası (C) 85.468.100 Bim Mağazalar 84.592.853

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)