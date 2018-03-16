Borsada İşlem Hacmi Sıralaması
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları 760.132.744
Garanti Bankası 553.248.
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Türk Hava Yolları
|760.132.744
|Garanti Bankası
|553.248.057
|Karsan Otomotiv
|348.441.573
|Kardemir (D)
|239.439.416
|Halkbank
|212.713.819
|Akbank
|209.759.074
|Koza Altın
|186.952.883
|Tüpraş
|178.739.459
|Petkim
|153.068.724
|Koza Madencilik
|151.635.387
|Enerjisa Enerji
|133.575.413
|Vestel
|129.583.992
|Koç Holding
|121.153.648
|Ereğli Demir Çelik
|119.416.277
|Zorlu Enerji
|117.505.406
|Galatasaray Sportif
|116.865.823
|Sasa Polyester
|112.694.446
|Emlak Konut GMYO
|103.359.756
|İş Bankası (C)
|85.468.100
|Bim Mağazalar
|84.592.853