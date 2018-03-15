Borsada İşlem Hacmi Sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları 994.119.577
Zorlu Enerji 494.607.

Borsada İşlem Hacmi Sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları 994.119.577
Zorlu Enerji 494.607.466
Garanti Bankası 362.702.768
Kardemir (D) 322.375.696
Koza Altın 277.796.653
Petkim 240.118.393
Koza Madencilik 236.864.363
Tüpraş 164.181.040
Enerjisa Enerji 138.778.120
Akbank 136.150.094
Ereğli Demir Çelik 126.897.774
Emlak Konut GMYO 121.623.025
Global Yat. Holding 114.397.755
Galatasaray Sportif 103.717.041
Halkbank 100.369.910
İş Bankası (C) 99.612.513
Karsan Otomotiv 97.333.519
İpek Doğal Enerji 86.027.288
ASELSAN 78.602.657
Vestel 77.284.643
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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