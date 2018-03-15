Borsada İşlem Hacmi Sıralaması
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları 994.119.577
Zorlu Enerji 494.607.
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Türk Hava Yolları
|994.119.577
|Zorlu Enerji
|494.607.466
|Garanti Bankası
|362.702.768
|Kardemir (D)
|322.375.696
|Koza Altın
|277.796.653
|Petkim
|240.118.393
|Koza Madencilik
|236.864.363
|Tüpraş
|164.181.040
|Enerjisa Enerji
|138.778.120
|Akbank
|136.150.094
|Ereğli Demir Çelik
|126.897.774
|Emlak Konut GMYO
|121.623.025
|Global Yat. Holding
|114.397.755
|Galatasaray Sportif
|103.717.041
|Halkbank
|100.369.910
|İş Bankası (C)
|99.612.513
|Karsan Otomotiv
|97.333.519
|İpek Doğal Enerji
|86.027.288
|ASELSAN
|78.602.657
|Vestel
|77.284.643