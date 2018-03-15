Borsada İşlem Hacmi Sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 994.119.577 Zorlu Enerji 494.607.466 Garanti Bankası 362.702.768 Kardemir (D) 322.375.696 Koza Altın 277.796.653 Petkim 240.118.393 Koza Madencilik 236.864.363 Tüpraş 164.181.040 Enerjisa Enerji 138.778.120 Akbank 136.150.094 Ereğli Demir Çelik 126.897.774 Emlak Konut GMYO 121.623.025 Global Yat. Holding 114.397.755 Galatasaray Sportif 103.717.041 Halkbank 100.369.910 İş Bankası (C) 99.612.513 Karsan Otomotiv 97.333.519 İpek Doğal Enerji 86.027.288 ASELSAN 78.602.657 Vestel 77.284.643

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)