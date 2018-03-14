Borsada İşlem Hacmi Sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları 1.473.417.580
Koza Altın 474.331.

Borsada İşlem Hacmi Sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları 1.473.417.580
Koza Altın 474.331.667
Garanti Bankası 396.442.192
Koza Madencilik 229.974.749
Turkcell 204.839.931
Kardemir (D) 193.095.114
Global Yat. Holding 188.898.526
Sasa Polyester 182.278.619
ASELSAN 169.119.541
Akbank 166.508.169
Petkim 152.709.588
İhlas Gayrimenkul 133.897.287
Karsan Otomotiv 128.759.027
Vestel 128.173.272
Enerjisa Enerji 118.885.407
Halkbank 117.445.525
Tüpraş 112.850.175
İş Bankası (C) 103.734.701
Emlak Konut GMYO 101.436.481
Gözde Girişim 99.729.739
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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