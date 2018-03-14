Borsada İşlem Hacmi Sıralaması
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları 1.473.417.580
Koza Altın 474.331.
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Türk Hava Yolları
|1.473.417.580
|Koza Altın
|474.331.667
|Garanti Bankası
|396.442.192
|Koza Madencilik
|229.974.749
|Turkcell
|204.839.931
|Kardemir (D)
|193.095.114
|Global Yat. Holding
|188.898.526
|Sasa Polyester
|182.278.619
|ASELSAN
|169.119.541
|Akbank
|166.508.169
|Petkim
|152.709.588
|İhlas Gayrimenkul
|133.897.287
|Karsan Otomotiv
|128.759.027
|Vestel
|128.173.272
|Enerjisa Enerji
|118.885.407
|Halkbank
|117.445.525
|Tüpraş
|112.850.175
|İş Bankası (C)
|103.734.701
|Emlak Konut GMYO
|101.436.481
|Gözde Girişim
|99.729.739