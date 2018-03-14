Borsada İşlem Hacmi Sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 1.473.417.580 Koza Altın 474.331.667 Garanti Bankası 396.442.192 Koza Madencilik 229.974.749 Turkcell 204.839.931 Kardemir (D) 193.095.114 Global Yat. Holding 188.898.526 Sasa Polyester 182.278.619 ASELSAN 169.119.541 Akbank 166.508.169 Petkim 152.709.588 İhlas Gayrimenkul 133.897.287 Karsan Otomotiv 128.759.027 Vestel 128.173.272 Enerjisa Enerji 118.885.407 Halkbank 117.445.525 Tüpraş 112.850.175 İş Bankası (C) 103.734.701 Emlak Konut GMYO 101.436.481 Gözde Girişim 99.729.739

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)