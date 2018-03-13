Borsada İşlem Hacmi Sıralaması
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları 1.515.428.123
Kardemir (D) 455.464.
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Türk Hava Yolları
|1.515.428.123
|Kardemir (D)
|455.464.909
|Sasa Polyester
|436.127.020
|Garanti Bankası
|382.827.670
|Karsan Otomotiv
|289.308.214
|Halkbank
|257.602.864
|Koza Madencilik
|255.410.270
|Koza Altın
|231.724.342
|Petkim
|222.525.707
|ASELSAN
|222.302.265
|Akbank
|137.645.386
|Tüpraş
|132.206.590
|Emlak Konut GMYO
|124.790.381
|Global Yat. Holding
|103.125.960
|İpek Doğal Enerji
|100.630.815
|Ereğli Demir Çelik
|87.551.859
|Yapı ve Kredi Bank.
|79.955.081
|İş Bankası (C)
|78.643.752
|Turkcell
|73.838.679
|Zorlu Enerji
|68.323.598