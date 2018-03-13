Borsada İşlem Hacmi Sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları 1.515.428.123
Kardemir (D) 455.464.

Borsada İşlem Hacmi Sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları 1.515.428.123
Kardemir (D) 455.464.909
Sasa Polyester 436.127.020
Garanti Bankası 382.827.670
Karsan Otomotiv 289.308.214
Halkbank 257.602.864
Koza Madencilik 255.410.270
Koza Altın 231.724.342
Petkim 222.525.707
ASELSAN 222.302.265
Akbank 137.645.386
Tüpraş 132.206.590
Emlak Konut GMYO 124.790.381
Global Yat. Holding 103.125.960
İpek Doğal Enerji 100.630.815
Ereğli Demir Çelik 87.551.859
Yapı ve Kredi Bank. 79.955.081
İş Bankası (C) 78.643.752
Turkcell 73.838.679
Zorlu Enerji 68.323.598
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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