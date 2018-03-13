Borsada İşlem Hacmi Sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 1.515.428.123 Kardemir (D) 455.464.909 Sasa Polyester 436.127.020 Garanti Bankası 382.827.670 Karsan Otomotiv 289.308.214 Halkbank 257.602.864 Koza Madencilik 255.410.270 Koza Altın 231.724.342 Petkim 222.525.707 ASELSAN 222.302.265 Akbank 137.645.386 Tüpraş 132.206.590 Emlak Konut GMYO 124.790.381 Global Yat. Holding 103.125.960 İpek Doğal Enerji 100.630.815 Ereğli Demir Çelik 87.551.859 Yapı ve Kredi Bank. 79.955.081 İş Bankası (C) 78.643.752 Turkcell 73.838.679 Zorlu Enerji 68.323.598

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)